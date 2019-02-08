Amazon CEO’su Jeff Bezos, Kendisine Şantaj Yapıldığını İddia Etti

Online perakende devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, oldukça ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü girişimci, ABD’nin en çok satan magazin gazetelerinden National Enquirer'in, kendisine şantaj yaptığını söyledi.

Dünyanın en zengin insanı ünvanını üzerinde bulunduran Bezos, Medium adlı blog platformu üzerinden paylaştığı yazıda, National Enquirer’in, eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez ile olan samimi fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ederek, kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Gazetenin kendisine attığı e-postayı da paylaşan Amazon CEO’su, ‘haydut bir komplo’ ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Bezos, daha önce kendisiyle Lauren Sanchez’in özel yazışma ve fotoğraflarını ele geçiren National Enquirer hakkında soruşturma başlatmıştı. Gazetenin kendisinden söz konusu soruşturmayı durdurmasını istediğini ifade eden Bezos, aksi durumda eski kız arkadaşıyla olan çıplak fotoğrafları kamuoyuna servis etmekle tehdit ettiğini söyledi.

Jeff Bezos, geçtiğimiz haftalarda 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos ile boşanacaklarını açıklamıştı.

National Enquirer’in ana yayıncısı American Media Inc. (AMI) şirketinin gönderdiği e-postaları yayınlayan Bezos, “Karalama ve şantaja teslim olmak yerine, beni tehdit eden e-postalarını yayınlamaya karar verdim” dedi.

Bezos ayrıca, American Media CEO’su David Pecker'in, ABD Başkan Donald Trump'ın 2016 ABD seçimlerinden önce, eski avukatı Michael Cohen’in susması için Amerikalı porno yıldızı Stormy Daniels ile yaptığı para anlaşmasında aktif rol oynadığını kanıtlamak için Adalet Bakanlığı ile dokunulmazlık anlaşması yaptığını belirtti.

National Enquirer, Amazon CEO’sunun MacKenzie Bezos ile 25 yıllık evliliğinin dağılmasına neden olan aldatma olayını ilk basan gazete olmuştu.

Bezos, paylaştığı blog yazısında “AMI'ın bende sebep olacağı kişisel utancı ikinci plana bırakabilirim, burda daha önemli bir konu var. Eğer benim durumumda olan biri bu tür bir zorbalığa karşı çıkmayacaksa başka kaç kişi çıkabilir?" diyor.

Öte yandan Bezos’un boşanmasının Amazon’u nasıl etkileyebileceği konusunda birçok soru işareti bulunuyor. Daha önce Bezos’un eşi ile evlilik sözleşmesi yaptığına dair haberler çıkmıştı. Eğer bu doğruysa, eşi servetinin ve Amazon’daki hissesinin yarısını alabilir.