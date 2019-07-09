Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Mega Yatı Datça'da

Geçtiğimiz günlerde boşanan ve dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos'un mega yatı Datça açıklarına demir attı.

Jeff Bezos'un Mega Yatı Datça'da Demir Attı

Amazon'un kurucusu ve yöneticisi olan Jeff Bezos'un mega yatta olup olmadığı bilinmiyor fakat 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da büyük ilgi çekmeyi başardı.

Toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan Flying Fox isimli mega yatta, 11'i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunmakta. Ayrıca 2 adet helikopter pistine sahip olan yatta, özel teras ve ebeveyn banyoları da yer alıyor.

Jeff Bezos'un mega yatı hakkında Twitter üzerinden atılan tweet'ler merak uyandırırken, konuyla ilgili Datça Belediyesi de esprili bir tweet atmayı ihmal etmedi. Datça belediyesi Yörük Işık'ın attığı tweet'i alıntılayarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz." dedi.

Geçtiğimiz ay boşandığı eşine 35 milyar dolar para ödeyen Jeff Bezos'un Muğla'da olup olmadığı gizliliğini korurken, Datçalılar sahilden mega yatı izlemekte.

Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz. 😎 https://t.co/IN1lUkc3LF — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) 8 Temmuz 2019

Sizler Jeff Bezos'un mega yatının Datça açıklarına demir atması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Jeff Bezos Muğla'da mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!