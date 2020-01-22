Amazon CEO'sunun Akıllı Telefonu WhatsApp Mesajı ile Hacklendi

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin ünvanı elinden alınan Amazon CEO'su Jeff Bezos'un akıllı telefonun hacklendiği ortaya çıktı.

Jeff Bezos Hacklendi!

Paylaşılan raporlara göre Amazon CEO'su Jeff Bezos'un akıllı telefonu 2018 yılında WhatsApp üzerinden gönderilen kötü amaçlı bir video ile hacklendi. Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın saldırıya karıştığı söyleniyor. Guardion tarafından paylaşılan raporda saldırıdan sonra yapılan dijital adli analizin, Bezos'un telefonundan büyük miktarda verinin alındığını, ancak hangi bilgilerin elde edildiğine ilişkin bilgiler bulunmadığını ortaya koydu.

2019 yılının Şubat ayında Jeff Bezos, National Enquirer'ı n ona şantaj yapmaya çalıştığını ve evlilik dışı ilişkisini detaylandıran fotoğraf ve metinlerin yayınlanmasıyla tehdit edildiğini açıklamıştı. Bir ay sonra Bezos tarafından işe alınan bir müfettiş, Suudi Arabistan'ın telefonun korsanlığına karıştığına dair kanıt bulduğunu söyledi.

Sıkı Durun Ortalık Karışacak!

Suudi Arabistan yaptığı açıklamada bu tür iddiaların saçma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Jeff Bezos'un sahibi olduğu The Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan ile ilgili haberler yapmaya başladı. Konu ile ilgili soruşturmaların devam ettiği söylenmekte.

Sizler yaşanılanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!