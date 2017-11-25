Amazon CEO'sunun Serveti 100 Milyar Doları Geçti

Bloomberg'in haberine göre, dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un net serveti 100 milyar dolar seviyesini aştı. "Kara Cuma (Black Friday)" kampanyası ile değerlenen Amazon hisselerinin Bezos'a 2.4 milyar dolar kazandırdığı ve bu sayede servetinin 100 milyar dolar seviyesini aştığı belirtiliyor.

Böylelikle Jeff Bezos, 1999 yılında 100 milyar dolarlık servet barajını aşan ilk kişi olan Bill Gates'in ardından aynı başarıya ulaşan ikinci kişi olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz ay ise Bill Gates'i de geride bırakarak dünyanın en zengin insanı ünvanını elde etmişti. Fakat Bill Gates'in her yıl 2.9 milyar dolarlık bir parayı hayır işleri için harcadığını ve eğer harcamasaydı 150 milyar dolar civarında bir servetinin olacağını da unutmamak gerek.

Bezos'un servetinin yıl içindeki artış miktarı ise 32.6 milyar dolar gibi oldukça yüksek ve inanması güç bir miktar olarak açıklanıyor. Fakat Jeff Bezos'un tüm gelirlerinin tek kaynağı Amazon değil. Uzay turizmi firması Blue Origin ve Washington Post gazetesi de Jeff Bezos'un sahibi olduğu kuruluşlar arasında.

Amazon'un istatistiklerine baktığımız zaman da tüm online kara cuma alışverişlerinin yarısını kapsadığını görüyoruz. Piyasada binlerce farklı alışveriş sitesi olduğu düşünüldüğü zaman bu oranın oldukça yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca 24 Kasım Cuma günkü Kara Cuma satışlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı gününe göre yüzde 18.4 oranında bir artış görülüyor. Bu artış da Amazon hisselerinin yüzde 2.5 oranında yükselmesini sağladı. 53 yaşındaki milyarder Bezos'un sahip olduğu Amazon hisseleri ise 78.9 milyon adet, yani bu miktar tüm hisselerin yüzde 16'sına tekabül ediyor.