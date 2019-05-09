Amazon'daki Müslüman İşçiler, Kovulma Korkusuyla Dua Edemiyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Minnesota eyaletindeki üç Amazon çalışanı, dini ayrımcılığa maruz kaldıkları iddiasıyla online perakende devi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Somali kökenli üç Müslüman kadın, kovulma korkusuyla namaz kılamadıklarını, oruç tutamadıklarını ve hatta dua bile edemediklerini iddia etti.

Üç Amazon çalışanının avukatları aracılığıyla Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’na gönderdiği mektupta, depolardaki klima eksikliği sebebiyle Müslüman çalışanların Ramazan ayında oruç tutmasının neredeyse imkansız hale geldiği belirtiliyor.

Bir Amazon sözcüsü, söz konusu şikayet hakkında yorumda bulunmaktan kaçındı; ancak çeşitlilik ve katılımın iş ve şirket kültürünün en önemli parçası olduğunu ve işçilerin istedikleri zaman dua edebileceklerini söyledi.

Üç işçinin şikayetleri yalnızca bunlarla sınırlı değil. Somalili ve Doğu Afrikalı Müslüman çalışanların, beyaz işçilere kıyasla çok daha az terfi aldığını iddia eden Amazon çalışanları, beyaz işçilerin daha iyi şartlarda çalıştığını dile getiriyor.

E-ticaret devi Amazon’un depolarındaki çalışma koşulları yıllardır tartışılan bir konu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında Amerika, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya'daki Amazon çalışanları, Black Friday indiriminin olduğu gün “We Are Not Robots” (Bizler Robot Değiliz) sloganı ile eylem yapmıştı.

Üç Müslüman kadın, Amazon’un Minnesota deposundaki çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla Aralık ayında gösteri düzenleyen diğer Amazon işçilerinin arasındaydı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Konseyi, her yıl geleneksel olarak yayımladığı raporda, Amazon’un depolarını “en tehlikeli çalışma yerlerinden biri” olarak tanımlıyor.