Amazon'dan 1.2 Milyon Dolar Çaldılar

Dünyanın en popüler alışveriş sitelerinden biri olan Amazon, ABD’li bir çift tarafından dolandırıldı. Amazon’un bozuk ürün politikasındaki açıktan yararlanan çift, şirketten 1.2 milyon dolarlık elektronik eşya çaldı.

Polis tarafından verilen bilgilere göre, Erin Finan (38) ve Leah Finan (37) isimli dolandırıcı çift, sipariş verdikleri ürünlere sürekli “bozuk, kırık veya çalışmıyor” tarzında bahaneler uydururak şirketi dolandırdı. Amazon’un bozuk ürün politikasına göre, sipariş edilen ürün bozuk, kırık veya çalışmıyorsa ürünü geri göndermeye gerek kalmadan bir yenisi istenebiliyor. Durum böyle olunca da şirket, mağdur olan kişiye eski ürünü geri almadan yenisini yolluyor.

Aksiyon kamerası, Apple cihazları, çeşitli markalarda akıllı telefonlar gibi fiyat etiketi yüksek olan mallar için bozuk ürün politikasını kullanan çift, sahte kimliklerle farklı posta kutularına bozuk ürünlerinin yenisini istedi. Bu yöntem ile Amazon’dan onlarca ürünü çalmayı başaran dolandırıcılar, aldıkları ürünleri farklı kişilere satarak toplamda 1 milyon dolar kazandı.

ABD polisi tarafından yakalanan çift, mahkemede suçlarını kabul etti. Mahkeme çift için 20 yıl hapis cezası ve ayrıca cihazların ücretlerini faiziyle beraber 1,218,504 dolar olarak şirkete ödenmesini istedi.