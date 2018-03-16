Amazon'dan 209 Dolara Moto G5 Plus Hamlesi

Ortalama bir yıl önce Motorola şirketi tarafından kullanıcılara sunulan ve istediği satış rakamlarına ulaşamayan Moto G5 Plus, Amazon Prime üyelerine özel olarak çok uygun fiyatlarla Amazon raflarında satışa sunulacak.

5.2 inç Full HD ekrana sahip olan cihaz Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ile performansını artıran telefonun arka tarafında 12MP'lik, ön tarafında ise 5MP'lik kamera yer alıyor. Yani şu anki orta seviye telefonlarla kapışabilecek güçte olan Moto G5 Plus, Amazon ile tekrardan gündeme gelmeyi başardı.

Şirketin Prime üyelerine sunulan bir avantaj sayesinde, 4GB RAM ve 64GB dahili depolamalı Moto G5 Plus versiyonu 209 dolardan satışa çıkarıldı. Düşük versiyonlu modelin fiyatından bile daha ucuz bir şekilde sunulan bu kampanya ile Prime üyelerinin ortalama 100 dolar indirim kazanmış olduklarını da belirteyim.

Bu anlamda tam bir fiyat performans telefonu olmayı başaran Moto G5 Plus aynı zamanda unlocked (kilitsiz) olarak satılacak. Yani tüm GSM operatörlerine destek sağlayabilecek olan cihazın ne zamana kadar bu fiyatla satılacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Bakalım Amazon'un bu hamlesi, Moto G5 Plus satışlarını olumlu etkileyecek mi?