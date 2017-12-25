Amazon'dan CIA'e 600 Milyon Dolarlık 'Gizli Bulut Servisi'

Çevrimiçi perakende devi Amazon, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile 3 yıl önce geliştirmeye başladıkları "gizli bulut servisi"ni kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yalnızca CIA tarafından değil; Amerika'daki bütün istihbarat servislerince kullanılacak olan bulut servisi, milyarlarca veriyi depolayabilecek.

Amazon ile CIA arasındaki anlaşma aslında 2014 yılına dayanıyor. 3 yıldır sistem üzerinde çalışan ve çeşitli geliştirmeler yapan Amazon, bulut servisinin tam anlamıyla hazır olduğunu açıkladı.

ABD hükümeti ile Amazon, ülkedeki istihbarat birimlerinin altyapılarılarını modernize etmek ve daha fazla bilgiyi, daha hızlı bir şekilde sunan bir bulut servisi inşa etmek üzere 600 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu gizli bulut servisi; sınıflandırılmış bilgi, hassas bilgi, gizli bilgi ve çok gizli bilgi olmak üzere verileri dört şekilde kategorize edecek. Amazon, bulut sisteminin yalnızca CIA tarafından değil; Amerika'daki bütün istihbarat birimlerince kullanılabileceğini söyledi.

ABD'li yetkililer, Amazon ile anlaşmanın ülkenin ulusal güvenliğine çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünseler de, kamuoyundaki çatlak sesleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Bazı çevreler, bulut servisindeki verilerin ne kadar güvende olacağını sorgularken, bazı çevreler de kişisel veri gizliliğinin önemine dikkat çekiyor.

Pentagon, geçtiğimiz haftalarda, Amerikan istihbarat servisleri tarafından 8 yıl boyunca tutulan ve içinde haber sitelerinden, sosyal medya platformlarına, yorumlardan, kullanıcı etkileşimlerine kadar 1.8 milyar veriyi barındıran bulut sistemini kamuoyuna açmıştı.