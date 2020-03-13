Amazon'dan Evden Çalışma Çağrısı

Corona virüsü nedeniyle çalışanlarına evden çalışma izni veren teknoloji devlerine bir yenisi eklendi. Google, Apple, Twitter, Microsoft, Facebook’un ardından e-ticaret devi Amazon da tüm personeline evden çalışma çağrısı yaptı.

Çin Vuhan’da başlayıp Türkiye’ye kadar giren yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını teknoloji sektörünü de derinden etkiledi. Etkinlikler iptal edildi, şirketler ürünlerini lansmanlar yerine online gerçekleştirilen etkinliklerde tanıttılar, tanıtmaya devam ediyorlar. Teknolojiye yön veren şirketler uzaktan çalışma modeline geçmeye başladı. Arama motoru devi Google, geçtiğimiz günlerde binlerce çalışanına evden çalışma izni verdi. En değerli şirket konumundaki Apple’ın CEO’su Tim Cook, işi uzaktan çalışmaya uygun olan çalışanlarına not gönderdi. Sosyal medya devi Twitter ve Facebook da çalışanlarına evden çalışma izni verdi. Şimdi de bünyesinde 800 bine yakın çalışanı olan e-ticaret sitesi Amazon, evden çalışma çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Seattle, San Francisco Bay Area, New York ve New Jersey’deki ofis çalışanları için çağrıda bulunan Amazon, kapsamı genişletti; Dünya genelinde çalışanlarına izin verdi. Çalışanlar zorunlu haller dışında ofis gelmemeleri konusunda uyarıldı. Bu iznin Amazon ofislerinde çalışan ve evden çalışmayı sürdürebilecek çalışanlar için verildiğini belirtmek gerek. Amazon çalışanlarının çoğunluğunun sahada görevlendirildiğini de söylemek gerek.