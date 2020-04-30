Amazon’dan Trump Yönetimine Karşı 'Kara Liste' Açıklaması

ABD’de Trump yönetimi, Amazon’a ait 5 adet yabancı siteyi ‘kara listeye’ almıştı. Şimdi de Amazon tarafından konu hakkında önemli açıklamalar geldi.

Amazon'a Göre Bu Tamamen Siyasi Bir Karar

ABD’de Amazon’a ait 5 internet sitesinin Trump yönetimi tarafından kara listeye alınması şaşkınlık yaratmıştı. Bu kapsamda Amazon’un Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan ve İngiltere’de hizmet veren servisleri, her yıl açıklanan kara listeye dahil edildi.

Trump yönetiminin sahte ürünler nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor fakat Amazon bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu savunuyor.

Geçtiğimiz sene 10 milyar dolarlık ‘bulut’ ihalesinde Amazon ve Microsoft büyük bir mücadele vermiş ancak ihaleyi kazanan Microsoft olmuştu. Daha sonra Amazon’un bu anlaşmaya itiraz etmesi sonucunda federal hakimler anlaşmayı yeniden değerlendirmeye almıştı.

Trump yönetimi ile Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un birçok konuda anlaşmazlıklar yaşadığı biliniyor. Hatta bu anlaşmazlıklarını zaman zaman kamuoyu önünde açıkça ortaya koymaktan da çekinmiyorlar. İkili arasındaki en şiddetli tartışma da 10 milyar dolarlık bulut ihalesi sırasında yaşanmıştı.