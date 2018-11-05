Amazon’dan Ücretsiz Teslimat Müjdesi

E-ticaret devi Amazon, Noel şerefine ABD’deki nakliye ücretlerini kaldırdı.

Dünyanın en büyük online perakende şirketi olan Amazon, sınırlı bir süre için ABD’deki müşterilerine ücretsiz teslimat hizmeti verecek.

Normalde ücretsiz teslimat seçeneğinden yararlanmak isteyen müşterilerin minimum 25 dolarlık bir ürün almaları gerekiyor, ancak e-ticaret devi sınırlı bir süre için minimum satın alma tutarında muafiyet sunacağını söyledi.

Ayrıca ABD’deki on milyonlarca Amazon Prime üyesi, üç milyondan fazla ürün için aynı gün ücretsiz kargo seçeneğine de sahip olacak.

Amazon’un Kuzey Amerika bölgesi sorumlusu Doug Herrington, “Müşteriler, bu Noel tatilinde Amazon'un ustalıkla hazırlanmış Hediye Kılavuzları, elektronik, moda, ev ve oyuncak ürünleri dahil, milyonlarca üründe minimum satın alma tutarı olmadan ücretsiz gönderimden yararlanabilecekler” dedi.

Amazon, Noel satışları için bir başka perakende devi Walmart ile yarışıyor. Ancak Notel’den önce Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahına denk gelen Black Friday (23 Kasım) ve Cyber Monday (26 Kasım) çılgınlığı yaşanacak.

Söz konusu günlerde e-ticaret sitelerinde ve fiziksel mağazalarda yüzde 80’e varan indirimler yapılıyor. 2017’deki Black Friday’de 5 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Satışların yüzde 42’si mobil cihazlardan yapılırken yüzde 24’lük satış internet üzerinden yapılmıştı.