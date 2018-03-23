Amazon, D&R'ı Satın Alabilir

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki faaliyetlerini geliştirme kararı almış ve ilk adreslerinden biri Türkiye olmuştu. Yakın zaman sonra Amazon Türkiye ile satış faaliyetlerine başlayacak olan şirketin, D&R mağazalarını satın alabileceği iddia edildi.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Amazon.com, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte inanılmaz bir yükselişe geçmişti. Kullanıcı dostu yapısıyla ön plana çıkmaya başlayan internet sitesinin, değeri Google’ı geçmişti.

Son yıllarda yaptığı satın alımlarla birlikte video oyunlarından uzaya kadar çok farklı işlerde çalışmaya başlayan Amazon, aslen e-ticaret odaklı bir şirket olarak hayatına devam etmekteydi. Amerika başta olmak üzere Avrupa ve Hindistan’da faaliyet göstermeye devam eden şirketin, mart ayının sonlarında Türkiye’de test satışlarına başlayacağı ve bahar ayları bitmeden tamamen açılacağı söylenmişti.

Türkiye'ye girmesi dört gözle beklenen Amazon için bir başka iddia daha ortaya atıldı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Doğan Grubu'nun D&R mağazalarının dünya devi Amazon'a satılacağını iddia etti. Resmi Twitter adresi üzerinden iddiasını dile getiren Yarkadaş, “Doğan Medya Grubu, kitap ve müzik sektöründe büyük bir pazara sahip olan D&R mağazalarını dünyaca ünlü http://AMAZON.COM 'a satacak ve yayıncılık faaliyetlerini tamamen sonlandıracak.” dedi.