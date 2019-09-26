Amazon Echo Buds Tanıtıldı! AirPods Katili mi?

Amazon yeni tam kablosuz kulak içi kulaklığı Echo Buds modelini tanıttı. Amazon Echo Buds özellikleri ve fiyatı haberimizde!

Amazon Echo Buds Özellikleri

İki gün önce yaptığımız haberde, Amazon'un AirPods rakibi bir kulaklık geliştirme ihtimalinin olduğunu belirtmiştik. Aradan geçen birkaç saatin ardından Amazon, yeni kablosuz kulaklık modelinin tanıtımını yaptı. Oldukça sessiz sedasız geliştirilen ve tanıtılan yeni modelin merak ettiğiniz özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Tanıttığı yüzük, gözlük ve kulaklık gibi ürünlere bakınca Amazon'un, sesli asistanı Alexa'yı vücudumuzun her noktasında konumlandırmak istediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Echo Buds'a baktığımızda rakiplerine göre daha iyi bir tasarıma ve daha iyi özelliklere sahip olmadığını görüyoruz, muhtemelen AirPods katili değil.

Tek şarjla yaklaşık beş saatlik kullanım ömrü sunan Echo Buds, taşıma çantası ile birlikte bu süreye on beş saat daha ekliyor. Bu noktada Galaxy Buds'ı geride bırakan model, AirPods'un gerisinde kalıyor. Bu değerin normal şartlarda çok önemli olmayacağını söylesek de diğer modellere göre oldukça büyük olan taşıma çantasının daha iyi değerler vermesini beklerdik. Bununla birlikte taşıma çantasının bağlantı yuvası ise Micro-USB tipte.

Bununla birlikte tasarım olarak Galaxy Buds'a benzeyen kulaklıklar, üstünde dokunmatik panelle birlikte geliyor. Bu paneli gürültü engellemeyi aktif etmek için, Alexa ile konuşmak için ya da oynatılan sesleri kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Gürültü engelleme teknolojisinin Bose ile birlikte geliştirildiğini ve oldukça iddialı gözüktüğünü de söyleyebiliriz. Su sıçramalarına karşı IPX4 sertikası ile korunan model, şu an için yurt dışında satın alınabilir durumda.

Amazon Echo Buds Fiyatı

Şu an için belirli ülkelerde satışa sunulan modelin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte ürünün Amerika satış fiyatının 129,99 dolar olduğunu da belirtelim. Bir kıyaslama yapabilmeniz açısından Galaxy Buds 116,99 dolar, AirPods 2 ise 144,00 dolar fiyat etiketine sahip. Echo Buds'ı Amazon üzerinden incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.