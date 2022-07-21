Amazon'un Elektrikli Kargo Araçları Dağıtıma Hazır

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Amazon, kargo teslimat işlemleri için elektrikli kamyonetler kullanmaya hazırlanıyor. Rivian ile işbirliği çerçevesinde üretilen elektrikli kargo araçları, 2022 sonuna kadar ABD'nin 100'den fazla şehrinde hizmet vermeye başlayacak.

2040 yılına kadar net sıfır karbona ulaşma hedefi koyan Amazon, bu doğrultuda çevreci adımlar atmaya devam ediyor. Otomasyon sistemleri sayesinde verimliliğini artırarak karbon emisyonlarını düşüren şirket, bu sefer de enerji alanında çevreci çözümlere yönelecek.

2030'a Kadar 100.000'den Fazla Elektrikli Kamyonet Hizmete Girecek

Amazon gibi uluslararası alanda devasa işlem hacmine sahip olan bir şirket için karbon sıfır hedefine ulaşmak çok zor. Özellikle ürünlerin kargolanması sırasında araçların yarattığı milyonlarca ton karbondioksit emisyonu, çevreye büyük zarar veriyor. Son yıllarda kargolarında karton yerine kullanmak için farklı malzemeler araştıran Amazon, çevreci politikaları hakkındaki samimiyetini elektrikli araçlara yönelerek bir kez daha gösterdi.

Rivian işbirliği ile üretilen kargo araçları, yalnızca elektrikli olmakla kalmıyor. Ayrıca sürücüler sürekli olarak en optimal rotanın belirlenmesi için yapay zekadan ve Amazon'un sahip olduğu şehir içi aktivite verilerinden tavsiye alıyor. Bazı yerlerde bölgesel kargo dağıtım şirketleriyle çalışan Amazon'un Rivian araçları sayesinde tüm dağıtım ağını kendi üzerine alması söz konusu olabilir.