Amazon, En Değerli Markalar Sıralamasında Apple’ı Geride Bıraktı

BrandZ’nin yayınladığı dünyanın en değerli markaları listesine göre, Apple ve Google’ı geride bırakmayı başaran Amazon, listede teknoloji şirketlerinin 12 yıllık liderliğine son vererek zirveye yükseldi. Amazon, 2018 yılında Apple ve Google’ın arkasında 3. sırada yer alıyordu ancak yıllık yüzde 52’lik değer artışıyla 2019’da 1. sıraya yükselmeyi başardı.

Şu anda Amazon’un değeri 315 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Apple ve Google ise 309 milyar dolarlık aynı değere sahip. Microsoft da tahmini 251 milyar dolarlık marka değeriyle listenin 4. sırasında bulunuyor.

Ancak en değerli marka ifadesi ile, piyasa değeri açısından en büyük marka ifadesinin birbirinden farklı şeyler olduğunu belirtelim. Şu anda piyasa değeri açısından bakıldığında en büyük şirketin yaklaşık 1.016 milyar dolarlık değeriyle Microsoft olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değeri açısından Microsoft’u takip eden firmalar ise, 916 milyar dolarlık değeri ile Amazon, 751 milyar dolarlık değeri ile Apple ve 750 milyar dolarlık değeriyle Google’ın çatı şirketi Alphabet olarak sıralanıyor.

Dünyanın en değerli markalarına dönecek olursak, bu 10 markadan 8’ini Amerikan şirketlerinin oluşturduğunu görüyoruz. Bunlar, Visa, Facebook, McDonalds ve AT&T gibi şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Listedeki diğer 2 şirketin ise Çinli Alibaba Group ve Tencent olduğunu ifade edelim.

Listedeki tüm bu markalar arasında sadece Tencent ve Facebook’un marka değerinde yıldan yıla azalma olduğu görülüyor. Tencent yüzde 27’lik değer kaybına uğrarken, sosyal medya devi Facebook da yüzde 2’lik değer kaybı yaşadı.