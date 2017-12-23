Amazon, Ev Güvenlik Sistemi Şirketi Blink'i Satın Aldı

2017 yılında 'güvenli teslimat' adına yaptığı çalışmalarla alkış toplayan Amazon, şimdi de ev kamera güvenlik sistemi olan Blink'i satın aldı. Bu satın alma için ne kadar ücret ödediğini açıklamayan Amazon, Blink'in çalışma sisteminde değişiklik yapmayacağını dile getirdi.

Akıllı video kapı zili ve ev izleme kamerasıyla kullanıcılara sunulan Blink, sadece pille çalışması ve herhangi bir kablolama istememesinden dolayı pratik olarak çalışabiliyor. Amazon tarafından satın alınmasından sonra popüleritesini artıran Blink'in ürünleri 100 ila 130 dolar arasında değişiyor.

Ev güvenliğine odaklı olarak çalışan Blink'in Amazon tarafından satın alınma sebebinin, müşterilere götürülen kargolarda kapıya kadar güvenlik sağlayabilmek olduğu da düşünülüyor. Bir süre önce şirket tarafından tanıtılan Amazon Key sistemiyle, siz evde yokken bile kargolarınız ev içine konulabilecek ve kurulumu yapılabilecekti. Şimdi de Blink kamera sistemiyle müşteri evini rahatlıkla izleyebilecek ve kargo güvenliğinden emin olacak.

Alexa ve Echo'yla birlikte ev güvenlik pazarındaki egemenliğini genişletmek isteyen Amazon, konu hakkında yaptığı açıklamada "Blink'in distribütörlerinden biri olarak, müşterilerin ev güvenlik kameralarını ve izleme sistemlerini sevdiğini biliyoruz. Kargolarımızı güvenli bir şekilde bırakmaktan ve müşterilere yeni hizmetler sunmaktan dolayı heyecan duyuyoruz " dedi.

Amazon İnternet üzerinden alışveriş sitesi Amazon.com'un resmi Windows 8 uygulamasıdır. İndir Amazon Popüler e-ticaret sitesi Amazon.com'un Android akıllı telefonlar için geliştirilmiş uygulamasıdır. İndir Amazon Amazon uygulaması ile Amazon.com üzerindeki ürünleri inceleyebilir ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. İndir



