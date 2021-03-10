Amazon'un Gizlice Geliştirdiği Ev Robotu Vesta Ortaya Çıktı

Amazon ev robotu Vesta'nın gizlice geliştirildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz dört yıllık süreçte geliştirme aşamasında olan ve 800 kişilik bir ekibin üreteceği Vesta ev robotu özellikleri haberimizde.

Insider'dan yeni bir rapora göre Amazon, Vesta kod adlı gizli ev robotunun yaratılmasında "prototip aşamasına" ulaşmış gibi görünüyor. Rapora göre, cihaz yaklaşık dört yıldır geliştirme aşamasında ve şu anda 800'den fazla çalışana sahip.

Vesta kod adıyla sızdırılan robot şu anda duyurulsa Amazon'un Echo, Kindle ve Fire Phone gibi projeleriyle birlikte en büyük ve en iddialı yeni ürünlerinden biri olacak.

Bu ölçekteki bir cihaz için çok sayıda cevaplanmamış sorunun ve belirsiz ayrıntının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak temel düşünce Vesta'nın tekerlekli bir Amazon Echo olacağı yönünde: Evinizde gezinebilen, komutlarınıza yanıt verebilen ve diğer akıllı ev cihazlarıyla birlikte çalışarak sesle etkinleştirilen bir yardımcı.

Amazon ev robotu Vesta özellikleri

Insider raporu, cihazın yaklaşık 10 ila 13 inç genişliğinde "iki küçük kedi" boyutunda olacağını söylüyor. Robotun bir ekran, mikrofon ve birkaç kamera ile donatılacağı bildiriyor. Ek özellikler arasında sıcaklık, nem ve hava kalitesini izlemek için sensörler; nesneleri taşımak için küçük bir bölme ve kullanıcıların anahtar ve cüzdan gibi eşyaları bulmalarına yardımcı olmak için makine görüş teknolojisiyle donatılan "bel yüksekliğine kadar çekilebilir, kameralı bir direk" olacak.

Daha önceki bazı raporlar Vesta'nın evdeki temel işleri yapma yeteneğine sahip olabileceğini iddia ediyordu, ancak küçük boyutu göz önüne alındığında, bu işlevler muhtemelen sınırlı olacak. Amazon CEO'su Jeff Bezos'ın 2018 yılında Instagram'dan paylaştığı bir robot tasarımı, şirketin Vesta ev robotu için bir fikir verebilir.

Insider, Amazon'un Vesta'yı "en öncelikli" proje olarak geliştirdiğini, ancak erken satış tahminlerinin olabildiğince sınırlı olduğunu söylüyor. Raporda, "Amazon, fitness uygulaması Halo ile yaptığı gibi, başlangıçta yalnızca sınırlı bir ürün olarak piyasaya sürebilir" deniyor. Bu, şirketin israf etmesinin de önüne geçebilir. En nihayetinde mobil robotlar bile ayağa kalkıp kendilerini satamaz.

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