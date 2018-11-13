Amazon Fashion Türkiye’de Hizmete Açıldı

Türkiye’deki faaliyetlerine eylül ayında startı veren e-ticaret devi Amazon, merakla beklenen moda mağazasını da hizmete açtı.

Dünyanın en büyük online perakende platformu olan Amazon, Türkiye’deki müşterilerine Amazon.com.tr adresinden hizmet veriyor. Ülkemizdeki macerasına 19 Eylül’de başlayan Amazon Türkiye, bugün itibarıyla moda mağazasını da hizmete sundu.

Amazon.com.tr/fashion üzerinden mağazaya ulaşabilecek olan kullanıcılar, kadın, erkek ve çocuk ürünlerindeki 50 TL ve üzeri siparişlerinde ücretsiz teslimat fırsatına sahip olacak.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Müşterilerin internet üzerinden almak isteyebilecekleri her şeyi sunan bir şirket olmayı hedefliyoruz” diyerek, şöyle devam etti:

“Bugün, yerli ve yabancı birçok markanın yüz binlerce ürününü Türkiye’deki müşterilerimizle moda mağazamız üzerinden bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak Amazon.com.tr’deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

Amazon.com.tr Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir ise moda mağazasının açılmasıyla ilgili olarak, “Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük ve büyük ölçekli işletmeler, Amazon.com.tr/fashion üzerinden e-ticaretle işlerini büyütme fırsatı yakalayacak” dedi.

ABD’li e-ticaret devi, açılış gününe özel seçili ürünlerde yüzde 25 indirim sunulacağını belirtti. Amazon.com.tr üzerindeki Moda mağazasında Under Armour, Pierre Cardin, Dockers, DeFacto ve Koton gibi birçok Türk ve yabancı marka bulunuyor.