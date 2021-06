Amazon Gaming Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu: Battlefield 4 de Var!

Amazon Gaming ücretsiz oyunlar listesi paylaşıldı. Amazon, Prime Gaming kapsamında Prime üyelerine ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Prime üyeleri için ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında günümüzde hala çok popüler olan oyunlar da yer alıyor.

Amazon Gaming Ücretsiz Oyunlar Listesi

Battlefield 4

BFF or Die

Newfound Courage

Lost in Harmony

Batman: The Telltale Series

Mugsters

Spitkiss

Frog Climbers

Mana Spark

Bombslinger

Faraway: Director's Cut

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games’in yanı sıra Amazon da Prime üyeleri için düzenli olarak çok sayıda ücretsiz oyun sunuyor. Amazon Gaming bedava oyunlar listesinde tam 11 tane oyun yer alıyor. Listede yer alan oyunlar arasında 29 Ekim 2013 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Battlefield 4 yer alıyor.

DICE tarafından Frostbite oyun motoru ile geliştirilen Battlefield 4’ü Prime Gaming sayfası üzerinden ücretsiz olarak alabilirsiniz. Verilen kodu Origin üzerinden aktif edebilir ve oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Battlefield serisinin en başarılı yapımlarından bir tanesi olan Battlefield 4’ün 21 Haziran 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Kodu kullanmak için 21 Temmuz 2021 tarihine kadar süreniz bulunuyor.

Prime Gaming kapsamında bedava olarak sunulan video oyunları arasında ASA Studio tarafından geliştirilen BFF or Die da yer alıyor. Co-Op oyun moduna sahip olan yapım, bulmaca türünü seven oyunculara hitap ediyor. BFF or Die isimli yapıma ücretsiz sahip olmak için 1 Temmuz 2021 tarihine kadar zamanınız bulunuyor.

Listede Bruce Wayne'i konu alan Batman: The Telltale Series de bulunuyor. Telltale tarafından geliştirilen ve kendine has grafiklere sahip olan yapım, 2 Ağustos 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Macera türünü seviyorsanız başarılı video oyununa göz atabilirsiniz. Batman oyununa 1 Temmuz tarihine kadar ücret ödemeden sahip olabilirsiniz.

Bulmaca ve macera türlerini seven oyunculara hitap eden Faraway: Director's Cut da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Pine Studio tarafından geliştirilen ve 5 Mart 2021 tarihinde satışa sunulan video oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için 4 Haziran 2021 tarihine kadar vaktiniz bulunuyor. Listede yer alan oyunlara sahip olabilmek için Prime aboneliğine sahip olmanız gerektiğini belirtelim.