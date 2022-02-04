Amazon Gelirleri Rekor Kırdı!

Amerikalı e-ticaret devi olan Amazon, büyümeye devam ediyor. Geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği geliri açıkladı. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında müthiş bir yükseliş yakalayan Amazon, gelirini %9 artırarak 137.4 milyar dolara ulaştı. Amazon, 2020'nin aynı döneminde net satışlarının 125.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurmuştu. Şirketin geliri, 2021 yılı genelinde ise yüzde 22 artışla 469,8 milyar dolara ulaştı.

Bu noktada, bulut hizmetlerinden ve reklamlardan oldukça büyük bir gelir elde eden Amazon’un bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir %40 arttı ve 17.8 milyar dolar kazanca ulaştı. Bunun yanı sıra, reklam gelirleri ise 9.7 milyar dolar oldu. Elektrikli araç firması Rivian’a 1.3 milyar dolar ile de ortak olan Amazon, 12 milyar dolar kazanca ulaşmış durumda. Firmanın ilk çeyrek gelir beklentisi ise 112-117 milyar dolar arasında.

Net Kârı Yüzde 57 Yükselişte

Geçen yıl genelinde Amazon'un net kârı bir önceki yıla göre yüzde 57 artışla 33.4 milyar dolara yükseldi. Bu durum da, Amazon'un net kârının geçen yılın son çeyreğinde 14,3 milyar dolara artmasına demek oldu. Şirketin 2020'nin aynı döneminde elde ettiği net kar 7.2 milyar dolar seviyesindeydi.

Bu denli devasa gelirlere rağmen doymayan Amazon, Prime servisinin fiyatını arttırıyor. Aylık abonelik 14.99$, yıllık abonelik ise 139$ olacak. Yeni üyeler için 18 Şubat, mevcut üyeler için 25 Mart fiyat artışının başlayacağı tarih.

“Zorluklara Rağmen İyimser Olmayı Sürdürüyoruz”

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirketin dördüncü çeyrek bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü arzında yaşanan sıkıntı ve enflasyonist baskılardan kaynaklanan yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bu sorunların Kovid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle bu yılın ilk çeyreğine kadar devam ettiğine vurgu yapan Jassy, söz konusu kısa vadeli zorluklara rağmen iyimser olmayı sürdüreceklerini bildirdi.