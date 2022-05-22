Amazon, Getir Benzeri Bir Teslimat Sistemine Geçiyor

Amazon, ilk olarak Bloomberg tarafından bildirildiği üzere sözleşmeli Flex sürücülerinin alışveriş merkezlerinden müşterilerin siparişlerini toplayıp teslim ettiği bir programın pilot uygulaması üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in Amazon'un geçen yıldan beri çalıştığını söylediği program, Amazon'un aynı gün veya iki günlük teslimatlar için siparişleri yerine getirmesine yardımcı olabilir.

Amazon sözcüsü Lauren Samaha, The Verge'e e-postayla gönderdiği açıklamada "Bu, Amazon satıcılarını uygun teslimat seçenekleri aracılığıyla müşterilerle bağlayabilmemizin başka bir yolu." dedi. Samaha, programa şimdilik yalnızca bir avuç satıcının katıldığını ekledi ancak hangileri olduğunu belirtmedi.

Amazon'un testi nerede yaptığı da tam olarak belli değil. Bloomberg ile program hakkında konuşan sürücüler, Chandler, Arizona, Las Vegas, Nevada ve Tysons Corner, Virginia'da bulunan alışveriş merkezlerinden paket aldıklarını belirtiyor.

Instacart veya DoorDash sürücüleri gibi Amazon'un Flex sürücüleri de paketleri teslim etmek için kendi araçlarını kullanıyor. Paketleri genellikle Amazon'un dağıtım istasyonlarından alıyorlar ancak Samaha'nın yıllardır mevcut olduğunu söylediği yerel mağazalardan paket alma seçeneği de bulunuyor. AVM teslimatları da aynı şekilde çalışacak, sadece sürücüler paketleri toplamak için yerel alışveriş merkezlerindeki mağazalara gidecek.

Amazon Daha Kırsal Bölgelerde de Teslimatlarını Hızlandırıyor

Bu ayın başlarında Vox, Amazon'un şirket adına paketler teslim etmeleri için kırsaldaki aile dükkânlarına ödeme yapan bir teslimat hizmetini gizli bir şekilde test ettiğini bildirmişti. Bir bakıma yerel işletmeler bir nevi postane hizmeti görüyor, paketler yılda 360 gün bırakılıyor ve işçiler bunları yaklaşık 15 kilometrelik bir alanda teslim etmekle görevlendiriliyor. Amazon daha önce paketlerin müşterilerin kapısına kadar ulaştığı teslimatların son ayağı için ABD Posta Hizmeti ve UPS'e güveniyordu ancak yerel dükkânlara bu işi vermek, her iki hizmeti de dâhil etme ihtiyacını azaltabilir.

Perakende devi, üçüncü taraf web sitelerinde de diğer nakliye hizmetlerini fethetmek istiyor. Nisan ayında Amazon, Amazon'un deposunda mal depolayan tüccarların web sitelerine "Prime ile Satın Al" seçeneğini eklemelerine izin vermeye başlamıştı. Bu, müşterilerin Amazon dışında alışveriş yaparken Prime kargonun avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor ve ayrıca Amazon'un büyüyen sipariş karşılama sektörüne daha da fazla iş olanağı sağlıyor.