Amazon'dan "Ekransız" Akıllı Bileklik: Amazon Halo Band

Amazon, birçok kişi tarafından dünyanın en büyük online perakendecilerinden biri olarak bilinen bir şirket. Kendi donanımlarını da satıyorlar ve genellikle tablet veya e-okuyucu oluyor. Bununla birlikte, Amazon Halo Band’i duyurarak giyilebilir cihazlar dünyasına da adım attı. Tasarımıyla dikkat çeken fitness bilekliği Amazon Halo Band’in özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Ekransız Fitness Bilekliği: Amazon Halo Band

Amazon Halo Band, ekranı olmamasıyla akıllı saat modellerinden ayrılıyor. Daha çok birkaç yerleşik sensör barındırmasıyla sağlık ve fitness ile ilgili aktivitelerinizi takip edebilecek bir fitness bilekliğine benziyor. Şirketin ilk giyilebilir cihazı, ivmeölçer, sıcaklık sensörü, kalp atış hızı monitörü ve Amazon’un dijital asistanı Alexa ile konuşmak için kullanılabilecek birkaç mikrofona sahip.

Introducing Amazon Halo, a new wearable band and membership that helps you improve your health and wellness. #AmazonHalo



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Amazon Halo Band Özellikleri

Amazon’un fitness bilekliği oldukça basit görünse de beraberindeki uygulama ve Halo adlı yeni hizmeti ile kendisine çekiyor. Amazon Halo aylık 3.99 dolar tutarında bir abonelik hizmeti olacak ve kullanıcılara vücut taraması gibi özelliklere erişim izni verecek; ayrıca gün boyunca aralıklarla konuşmanızı isteyerek sesinizin tonundan duygusal durumunuzu ölçebilme yeteneğine sahip olacak.

Amazon Halo Band Fiyatı

Amazon’un yeni akıllı bilekliğinin tasarımını eşsiz, özelliklerini dikkat çekici bulanlar için fiyatının 99.99 dolar olacağını belirtelim. Amazon, sadece davetiye ile kabul edilen erken erişim programına dahil edilen kullanıcılar için de özel bir fiyat (64.99 dolar) belirlemiş. Erken erişim programına davet edilen kullanıcılar cihazı daha uygun fiyata satın almakla kalmayacak, aynı zamanda Amazon’un Halo hizmetine altı aylık ücretsiz erişim de sağlayacaklar. Bilekliğin siyah, pembe ve gümüş renk seçenekleri bulunurken, küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı boyutta geliyor.