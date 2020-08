Amazon'dan "Ekransız" Akıllı Bileklik: Amazon Halo Band

Amazon, birçok kişi tarafından dünyanın en büyük online perakendecilerinden biri olarak bilinen bir şirket. Kendi donanımlarını da satıyorlar ve genellikle tablet veya e-okuyucu oluyor. Bununla birlikte, Amazon Halo Band’i duyurarak giyilebilir cihazlar dünyasına da adım attı. Tasarımıyla dikkat çeken fitness bilekliği Amazon Halo Band’in özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Amazon Halo Band, ekranı olmamasıyla akıllı saat modellerinden ayrılıyor. Daha çok birkaç yerleşik sensör barındırmasıyla sağlık ve fitness ile ilgili aktivitelerinizi takip edebilecek bir fitness bilekliğine benziyor. Şirketin ilk giyilebilir cihazı, ivmeölçer, sıcaklık sensörü, kalp atış hızı monitörü ve Amazon’un dijital asistanı Alexa ile konuşmak için kullanılabilecek birkaç mikrofona sahip.

