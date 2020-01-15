Amazon, Hindistan'da Küçük İşletmelere 1 Milyar Dolar Yatıracak

Bugün Yeni Delhi'de düzenlenen Amazon etkinliğine katılan Amazon CEO'su Jeff Bezos, önemli açıklamalar yaptı. Hindistan pazarının Amazon için öneminden bahseden Bezos, ilerleyen dönemde Hindistan'daki küçük işletmeleri desteklemek adına 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Küçük işletmeleri dijitalleştirerek Amazon dünyasına katma adına böyle bir girişim yapacaklarının altını çizen Bezos, bunun Amazon'un büyük Hindistan hamlesinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Amazon daha önce yaptığı açıklama ile "Hindistan'da Yap" projesi kapsamında Hindistan mallarının ihraç edilmesine destek vereceklerini ve hedeflerinin 10 milyar dolarlık yeni ihraç kalemleri ortaya çıkarmak olduğunu duyurmuştu.

Amazon Hindistan'da yarım milyondan biraz daha fazla satıcının bulunduğu kaydedilirken, bunların sadece 60 bin tanesinin ihracaat ile uğraştığı aktarılan bilgiler arasında yerini aldı. 60 bin sayısını daha yukarıya çıkarmak adına Amazon'un ülkeyi desteklemeye devam edeceğini söyleyen Bezos'un açıklamaları oldukça beğenildi.

Amazon'un başı Hindistan'da dertte

Jeff Bezos'un açıklamalarının hemen öncesinde Hindistan Rekabet Kurumu, Amazon ve Flipkart'a tekelleşme sebebiyle soruşturma başlamıştı.

Bezos, Hindistan'da yaptığı konuşmadan önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelmişti. İkilinin daha önceki buluşması ise 2016 yılında Washington'da olmuş ve bu görüşmenin ardından Bezos, Hindistan'a 5 milyar dolar değerinde yatırım yapacaklarının sözünü verdiğini duyurmuştu.

Her ne kadar Bezos, Hindistan'daki küçük yatırımcıları destekleyeceğini açıklasa da Hindistan Küçük İşletmeler Birliği, Bezos'un geldiği gün 300 farklı şehirde Bezos karşıtı gösteriler organize etmişti.

Amazon'un Hindistan'daki küçük girişimleri bitirdiğini iddia eden birlik, şirketin birçok yasayı çiğnediği hatırlatmıştı.