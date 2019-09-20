Amazon İçin 100.000 Elektrikli Kamyon Üretilecek

Dünyanın en büyük e-ticaret kuruluşu olarak bilinen Amazon, doğa için son derece önemli bir karar aldı. Benzinli araçların hava kirliliğini önemli ölçüde artırdığının farkında olan kuruluş, elektrikli kamyon kullanacak.

Tesla şirketinin kuruluşu ile birlikte, ciddi bir ivme kazanan elektrikli araçlar son dönemlerin en popüler konularından birisi haline geldi. Elektrikli otomobil üretimi yapan şirketlerin yanı sıra Rivian gibi kuruluşlar, elektrikli kamyonet üretiyor.

Amazon, Rivian şirketine yatırım yapmıştı

Teknoloji piyasasını takip edenler Amazon kuruluşunun, genellikle ilerleyen yıllarda ciddi bir getirisi olacak girişimlere yatırım yaptığını genellikle bilir. Örneği Amazon son olarak uzay alanında bazı yatırımlar yapmıştı. Ancak şirketin şu anda gözünü diktiği alan ise elektrikli kamyonetler.

Amazon, teslimatları yapacak olan şirkete uzun bir süredir yatırım yapıyor. Rivian'a 700 milyon dolarlık yatırım yapan Amazon şirketi, şimdi de yeni bir karar aldı. Bu kuruluşa 100 bin adet elektrikli kamyon siparişi verdi. Bu kuruluş daha önceden Ford şirketinden de 500 milyon dolar yatırım almıştı.

Amazon için üretilecek yeni kamyonlar Rivian’ın R1T ve R1S’inden bazı küçük detaylar da taşıyacak. 2021 yılında bu kamyonların ilk teslimatlarına başlanacak ve 2030 yılında tamamının satışı gerçekleşmiş olacak. Sizce Amazon bu kararı ile çevreci bir yaklaşım oluşturabildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.