Amazon, İdrarlı Şişe İddialarına Yönelik Yanıtı İçin Özür Diledi

Amazon, idrarlı şişe iddialarına yönelik verdiği cevaptan sonra özür dileyerek konuya açıklık getirecek bir açıklama yaptı. Şirket, çalışanların mağduriyetinin içerisinde bulunduğumuz dönemin şartlarından kaynaklı olduğuna ve bu sorunun sektör genelinde yaşandığına işaret ederek kendisini savundu.

Amazon İdrarlı Şişe İddiaları Hakkında Ne Dedi?

Kısaca özet geçmek gerekirse mart ayında Amazon'un resmi Twitter hesabı, Alabama'da devam eden sendikalaşma oylamasından ötürü Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Mark Pocan ile tartışmaya girmiş ve Pocan'ın tweetine şu yanıtı vermişti:

"Pet şişelere idrar yapılmasına gerçekten inanmıyorsun, değil mi? Bu doğru olsa kimse bizimle çalışmazdı. Gerçek şu ki dünya çapında yaptıklarımızdan ötürü bizimle gurur duyan ve ilk günden itibaren yüksek maaşa ve sağlık hizmetine sahip bir milyondan fazla çalışanımız var."

Bu yorum sadece pet şişelere idrarını yapmak zorunda kalan çalışanlarla ilgili raporları yayımlayan sayısız medya kuruluşunda yer aldı. Basına sızdırılan Amazon belgeleri ise şirketin konu hakkında yeterince bilgili olduğunu göstermiş oldu.

Amazon, yayımlanan belgeler sonrasında ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Pocan'dan özür diledi ve sürücülerden oluşan kalabalık nüfusu düşünmediğini, bunun yerine merkezlere odaklanıldığı ifade etti. Amazon, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amazon'un tipik bir lojistik merkezinde düzinelerce tuvalet var ve çalışanlar istediği zaman çalışma merkezinden uzaklaşabilirler. Herhangi bir çalışanın bir merkezde bundan daha farklı bir deneyimi varsa onları yöneticileri ile konuşmaya teşvik ediyoruz."

Amazon, konu hakkında yaptığı açıklamada depo şişelere idrar yapmanın depo çalışanları için çok büyük bir sorun olduğunu ve teslimat şoförleri ile sınırlı olmadığını görmezden geldi. Örneğin 2018 yılında gizli bir muhabirden Amazon depo çalışanlarının banyo molalarını atlamak zorunda kaldıklarına dair bir bilgi gelmişti.

Geçen hafta bir Amazon depo çalışanı ile röportaj yapan Motherboard, çalışanın tuvaletin sorun olmaya başladığını söylediğini aktarmıştı.

Amazon, belirli bölgelerde umumi tuvalet bulmanın COVID-19 ile çok daha zor bir hale geldiğini belirtti. Şirket ayrıca çalışanların yaşamaya devam ettiği idrar sorununun sektör genelinde devam eden bir sorun olduğunu ileri sürdü.