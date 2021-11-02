Amazon İnternet Uydularını Fırlatmaya Hazırlanıyor: Tarih Verildi

Amazon internet uydularını ne zaman fırlatacağını açıkladı. E-ticaret devi, Kuiper projesi kapsamında binlerce uydu ile uzaydan internet bağlantısı sunacak. Starlink'e alternatif olacak proje, uygun fiyat ile düşük gecikme ve yüksek bağlantı hızına sahip internet sunmayı hedefliyor.

Amazon İnternet Uydularını Ne Zaman Fırlatacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, geçtiğimiz yıllarda Kuiper isimli bir proje duyurmuştu. Uzaya 3236 adet uzay fırlatmayı planlayan şirket, bu proje kapsamında uygun fiyat ile minimum düzeyde gecikme ve yüksek bağlantı hızı sunmayı amaçlıyor.

Amazon, geçtiğimiz yıllarda Kuiper olarak isimlendirdiği proje için Federal İletişim Komisyonuna (FCC) başvuru yapmıştı. FCC, şirketin başvurusunu onayladı ve böylece iki adet prototip uydunun fırlatılma tarihi belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre Amazon, KuiperSat-1 ve KuiperSat-2 olarak isimlendirdiği iki adet uyduyu 2022 yılının dördüncü çeyreğinde fırlatacak. Böylelikle geliştirilen teknoloji test edilebilecek. Test süreci başarı ile tamamlandıktan sorna prototip uydular yörüngeden çıkarılacak. Amazon'un uyduları fırlatmak için ABL Space Systems ile birlikte çalışacağı belirtlidi.

Kuiper projesinde görevli Rajeev Badyal, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Yörüngede gerçekleştirilen testin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını belirten Badyal, yaptığı açıklamada, zorlu bir ortamın getirdiği karmaşıklık ve risk göz önünde bulundurulduğunda bundan çok şey öğrenmeyi umduklarını ifade etti.

Rajeev Badyal tarafından paylaşılan bilgiler egöre Kupier için kullanılacak aşamalı antenler, ka bandında daha önce hiç uygulanmamış bir yenilik olacak. Ka bandı için bugüne kadarki ideal çözüm, gönderme ve alma yönlerini fiziksel olarak birbirinden ayırmaktı fakat fazla yer kapladığından dolayı pek kullanışlı değildi. Amazon ise yeniden tasarlanan antenlerin daha modern olacağı belirtiyor.

Amazon'un yeni antenleri bu ayrımı ortadan kaldırıyor ve verici alıcı antenini üst üste konumlandırıyor. Bu şekilde boyut ve ağırlık açısından kompakt bir tasarım elde ediliyor. Amazon bu anten tasarımıyla geleneksel tasarımlardan üç kat daha küçük anten vaat etmesiyle de şaşırtıyor.

Yalnızca 30 santimetre civarında bir genişlikte olacak Amazon Kupier antenleri boyut, ağırlık ve maliyet konusunda doğrudan tasarruf sağlayacak. Alçak dünya yörüngesinde uçan uyduların kontrolü, analog ve dijital bileşenlerin kombinasyonuna da ayak uydurabilecek.