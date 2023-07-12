Amazon'da iPhone İndirimleri Başladı: Bu Son Fırsatınız Olabilir!

Amazon'da Prime üyelerine özel başlatılan yeni Prime Day İndirimleri şimdiden büyük ilgi görmüş durumda. Pek çok farklı markanın ürünlerini indirime soktuğu kampanya kapsamında Apple ürünleri de indirime girdi.

Apple'ın Amazon Prime üyelerine özel başlattığı indirimlerden, "Flaş Fırsatlar" kategorisinde bulunduklarından yalnızca bugün faydalanılabilecek.

iPhone 11'den iPhone 14 modellerine kadar pek çok modelin indirime girdiği bu yeni kampanya, iPhone'lara erişebileceğiniz son uygun fiyatlar olabilir, öyle ki Apple'ın son zammı sonrası tekrar bu fiyatlara ulaşmak oldukça güç gibi görünüyor.

Amazon Prime Day İndirimli iPhone Telefonlar

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