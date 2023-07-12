Amazon'da iPhone İndirimleri Başladı: Bu Son Fırsatınız Olabilir!

Amazon'da Prime Day İndirimleri kapsamında Apple telefonlarda indirimler başladı. İşte indirime giren telefonlar!

Amazon'da iPhone İndirimleri Başladı: Bu Son Fırsatınız Olabilir!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Amazon'da Prime üyelerine özel başlatılan yeni Prime Day İndirimleri şimdiden büyük ilgi görmüş durumda. Pek çok farklı markanın ürünlerini indirime soktuğu kampanya kapsamında Apple ürünleri de indirime girdi.

Apple'ın Amazon Prime üyelerine özel başlattığı indirimlerden, "Flaş Fırsatlar" kategorisinde bulunduklarından yalnızca bugün faydalanılabilecek.

iPhone 11'den iPhone 14 modellerine kadar pek çok modelin indirime girdiği bu yeni kampanya, iPhone'lara erişebileceğiniz son uygun fiyatlar olabilir, öyle ki Apple'ın son zammı sonrası tekrar bu fiyatlara ulaşmak oldukça güç gibi görünüyor.

Amazon'da iPhone İndirimleri Başladı: Bu Son Fırsatınız Olabilir!

Amazon Prime Day İndirimli iPhone Telefonlar

Peki siz indirim sonrası fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Amazon Prime Day Başladı! Amazon İndirim Günlerinde Neler Var?
Yaşam

Amazon Prime Day Başladı! Amazon İndirim Günlerinde Neler Var?

Amazon’da birçok ayrıcalığa sahip olan Prime üyelerini her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden özel fırsatlar bekliyor. Amazon Prime Day adı altında düzenlenen indirimlerde Prime üyelerine özel fiyatlarla satışa sunulan yüzlerce indirimli ürün bulunuyor.

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