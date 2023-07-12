Amazon'da iPhone İndirimleri Başladı: Bu Son Fırsatınız Olabilir!
Amazon'da Prime Day İndirimleri kapsamında Apple telefonlarda indirimler başladı. İşte indirime giren telefonlar!
Amazon'da Prime üyelerine özel başlatılan yeni Prime Day İndirimleri şimdiden büyük ilgi görmüş durumda. Pek çok farklı markanın ürünlerini indirime soktuğu kampanya kapsamında Apple ürünleri de indirime girdi.
Apple'ın Amazon Prime üyelerine özel başlattığı indirimlerden, "Flaş Fırsatlar" kategorisinde bulunduklarından yalnızca bugün faydalanılabilecek.
iPhone 11'den iPhone 14 modellerine kadar pek çok modelin indirime girdiği bu yeni kampanya, iPhone'lara erişebileceğiniz son uygun fiyatlar olabilir, öyle ki Apple'ın son zammı sonrası tekrar bu fiyatlara ulaşmak oldukça güç gibi görünüyor.
Amazon Prime Day İndirimli iPhone Telefonlar
- iPhone 11 64 GB: 19.999 TL
- iPhone 11 128 GB: 24.877 TL
- iPhone 12 64 GB:
36.609 TLyerine 28.999 TL
- iPhone 12 256 GB:
42.711 TLyerine 32.999 TL
- iPhone 13 mini 512 GB:
48.813 TLyerine 37.999 TL
- iPhone 13 512 GB:
52.880 TLyerine 39.499 TL
- iPhone 14 Plus 512 GB:
74.745 TLyerine 52.999 TL
Peki siz indirim sonrası fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Amazon Prime Day Başladı! Amazon İndirim Günlerinde Neler Var?
Amazon’da birçok ayrıcalığa sahip olan Prime üyelerini her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden özel fırsatlar bekliyor. Amazon Prime Day adı altında düzenlenen indirimlerde Prime üyelerine özel fiyatlarla satışa sunulan yüzlerce indirimli ürün bulunuyor.
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