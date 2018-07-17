Amazon İşçileri, İndirim Etkinliği Prime Day’de Greve Başladı

Online perakende devi Amazon’un Almanya, İspanya ve Polonya’daki depo işçileri, daha iyi çalışma koşullarına sahip olmak için bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Prime Day indirimlerinde greve gitti.

Jeff Bezos’un sahibi olduğu e-ticaret şirketi Amazon, son dönemin en büyük işçi grevlerinden birisiyle karşı karşıya. Firmanın Almanya, İspanya ve Polonya’da çalışan depo işçileri, ikramiye almamalarına ve hastalıklara karşı özel sigortaya sahip olmamalarına rağmen artan çalışma saatlerini protesto ediyor.

Grev çağrısında bulunan Alman sendikası Verdi'den Stefanie Nutzenberger, “Mesaj açıktır. Amazon zenginleşirken, işçilerin sağlığı için para harcamaktan kaçınıyor” dedi.

Washington Post ’a göre, 16 Temmuz’da İspanya’da 1800 işçi greve gitti. Almanya’daki altı depo merkezindeki binlerce işçi bugün protesto yürüyüşü düzenlemeyi planlarken, Polonya’daki işçiler ise iş bırakma eylemi yapmayı düşünüyor.

Öte yandan işçilerin Amazon’un milyonlarca üründe büyük indirimler sunduğu Prime Day’de greve gitmesi, şirketin elini zorlayabilir. Prime Day’de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, kullanıcı sayısı da yüzde 50 yükseliş göstermişti. Amazon, geçtiğimiz yıl 30 saat süren bu özel etkinlikte yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yapmıştı.

Benzer şekilde, şirketin Almanya ve İtalya’daki dağıtım merkezi çalışanları geçtiğimiz yıl Black Friday’de işyeri sağlığındaki tehlikelere dikkat çekmek adına yürüyüş düzenlemişlerdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Konseyi , 2013 yılında ABD'de yedi işçinin işçisinin ölümünü gerekçe göstererek, Amazon’un tesislerini “en tehlikeli çalışma yerlerinden biri” olarak tanımlamıştı.

Bir Amazon sözcüsü konuyla ilgili Engadget ’a yaptığı açıklamada, şirket olarak adil ve sorumlu bir işveren olduklarını ve işçilerle diyalog kanallarını her zaman açık tutuklarını söyledi. Geçen yıl 130 bin yeni iş imkanı yarattıklarını belirten sözcü, öncelikli amaçlarının pozitif ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak olduğunu dile getirdi.

Konunun derinlemesine araştırıldığını söyleyen Amazon sözcüsü, yanlış olan şeylerin en kısa zamanda düzeltileceğini sözlerine ekledi.