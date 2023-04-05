Amazon'da İşten Çıkarmalar Başladı: Prime Gaming Sona mı Eriyor?

Amazon, Google ve Microsoft'un da aralarında bulunduğu sektörün önde gelen teknoloji devleri şu anda işten çıkarmalarla meşgul durumda. Bu işten çıkarmaların nedeni belli değil ancak pandeminin neden olduğu devam eden ekonomik zorluklarla ilgili olabilir.

Şirketler maliyetleri düşürmek ve yeni ekonomik gerçeklere uyum sağlamak için artan bir baskı altında. Ayrıca daha fazla insanın uzaktan çalışması ve şirketlerin operasyonlarını yeni gerçekliğe göre optimize etmek istemesi nedeniyle sektörde yaşanan değişikliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Sebep ne olursa olsun, işten çıkarmalar şüphesiz etkilenen çalışanlar ve aileleri üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Bugün ise Amazon işten çıkarmalara devam ediyor ve şirket oyun bölümlerinde çalışan 100'den fazla çalışanını işten çıkarıyor.

Amazon'un Oyun Sektöründeki Geleceği Ne Olacak?

Amazon, Prime Gaming, Game Growth ve Amazon Games'in San Diego stüdyosunda çalışanlar da dâhil olmak üzere oyun üretiminde yer alan 100'den fazla çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu. Şirket işten çıkarmaların nedeni olarak stratejik odağın değişmesini gösterdi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Prime Gaming Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann işten çıkarmaları duyuran bir şirket içi not gönderdi. Etkilenen çalışanlar kıdem tazminatı ve sağlık yardımı alacaklar.

Amazon'un oyun geliştirme çabaları son dönemde pek başarılı olamadı. Şirket şu anda yalnızca çevrimiçi RPG New World'ü sunarken, oynaması ücretsiz nişancı oyunu Crucible, kapatılmadan önce yalnızca kısa bir süre için oynanabilir durumdaydı. Stüdyo başkanı John Smedley'in bu yılın başlarında ayrılmasıyla San Diego'daki merkezde de çalkantılar yaşandı.