Amazon Kargo Ücretleri Düşüyor mu?

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi olan Amazon, düşük bütçeli havayolu şirketi olan Sun Country ile anlaşma yaptı. Havayolu şirketi, Amazon’a ait kargo uçaklarının 10’u için hizmet verecek. Buna karşılık olarak FedEx artık Amazon ile iş birliği yapmayacağını bildirdi.

Amazon firması yaptığı açıklamada; başlangıçta kargo taşımacılığı ile ilgili bir plan yapmadıklarını, ihtiyaç doğrultusunda ilerlediklerini belirtti. Günümüzde Amazon firması, Atlas Air ve ATSG Kargo firmaları ile ortak Amazon Air havayolu şirketine sahip. Kargo maliyetlerini düşürmek amacıyla aynı zamanda Amazon Air firmasını da büyütmek hedeflenmiş.

10 uçak uçurmak için anlaşma yapan Sun Country firmasının hedefi ise bir süre sonra Amazon’un bütün kargo ihtiyaçlarını karşılayabilmek.

Kargo maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılan bu anlaşma bakalım Amazon müşterilerinin ödediği kargo ücretlerine de yansıyacak mı?