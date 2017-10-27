Amazon, Kargocularına Evlerin Kapısını Açtıracak!

ABD e-ticaret devi Amazon.com, sipariş veren müşterilerin paketlerini evlerine girip bırakacak. 'Amazon Key' olarak adlandırılan yeni sistemde; müşterilerin evde olmaması durumunda, uzaktan kontrol edilebilir bir kilit ve kamera sistemiyle teslimat sağlanıyor.

Dünyanın en büyük online perakende sitesi Amazon.com, "geldik ama sizi evde bulamadık" durumuna artık son veriyor. 'Amazon Key'i müşterilerine tanıtan şirket, Müşterilerinin evde olmamalarına karşı, uzaktan kontrol edilebilir bir kilit ve kamera sistemi ile kargoları kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştıracak.

Amazon Key sisteminden Amazon Prime üyeleri yararlanabiliyor. 250 dolar karşılığında sahip olunan küçük bir kumanda şeklindeki online kilit, kargo teslimatçısı eve vardığında evin kapısının otomatik olarak açılmasını sağlıyor.

Yerleştirilen kamera sistemi ile teslimatçının her adımı kaydedilirken, bulut teknolojisi üzerinden de müşteriye anbean video görüntüsü yollanıyor. Böylece kullanıcılar, evin kapısının, evde kimse yokken otomatik açılmasını istedikleri zaman ve kendi belirledikleri bir şifreyle sağlayabiliyor.

Mobil uygulama ile de entegre bir şekilde çalışan sistem, müşterilerin online olarak bir tuşa basmasıyla kapının kidini açarak, teslimatçının eve girmesini sağlıyor. Teslimatçı kapının diğer tarafına paketi bırakıp tekrar kilitleyene kadar görüntüsü güvenlik açısından kaydedilebiliyor. Böylelikle müşterinin kafasında en ufak bir soru işareti kalmıyor.

Amazon, yeni uygulamasından emin olsa da bazı kullanıcılar bu durumun güvenlik problemlerine sebep olabileceğini ifade ediyor. Şirket sözcüleri, hırsızlık ve benzeri olayların yaşanması durumunda ne olursa olsun müşterilerin yanında olacaklarını söylüyorlar.

Online alışveriş devi, 'Amazon Key' ismini verdiği sistemini, 8 Kasım'da tanıtacak.