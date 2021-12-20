Amazon Kendi Kendini Banladı

2014 yılında Amazon çatısı altına dahil edilen Twitch yayın politikalarına yönelik sıkı bağlılığı ile tanınıyor. Öyle ki canlı akış platfomu, aynı çatı şirket altında bulunan Prime Video İspanya kanalına müstehcenlik politikaları doğrultusunda yasak getirdi. Peki bu yasağın arkasında yatan sebep ne?

Twitch, Prime Video İspanya'nın Hesabını Askıya Aldı

Milyonlarca kişinin severek kullandığı Twitch, hem yayıncıların hem de kullanıcıların eksiksiz bir deneyim sürdürebilmesi adına çeşitli politikalara sahip. Bu kapsamda kurallar, yayıncıların çıplaklık ve cinsellik etrafındaki içerikleri yayınlamasını katı bir şekilde engelliyor.

Şirketin topluluk yönergeleri açık bir şekilde kameranın göğüslere, kalçalara ve pelvis bölgesine odaklanmasını yasaklıyor. Ayrıca kadınların meme uçlarını kapatması gerektiği de politikalar dahilinde yer alıyor. Politikalara yönelik daha kapsamlı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Prime Video İspanya'nın Twitch kanalında yayınlanan esto es un late isimli eğlence programında yer alan ünlü sunucu ve komedyen Henar Alvarez, yayının sonlarına doğru saatlerce süren bu yayını bitirmenin bir yolu olduğunu söylerek gömlediğini kaldırdı: "Yasaklanmak üzereyiz... Haydi, bizi yasaklayacaklar."

Akış kısa bir süre sonra sona erdi ve takip eden birkaç saat içerisinde Prime Video İspanya kanalı askıya alındı. Bu bakımdan askıya alma sürecinin nasıl bir yol izleyeceği net olarak belli değil. Öte taraftan Prime Video ve Twitch aynı çatı altında yer aldığı için, işlerin pek de uzamaması bekleniyor. Yine de Twitch, politikaların ne kadar sıkı olduğunu kanıtlamak için farklı bir yol izlemeyi planlayabilir.

Peki siz yaşanan bu garip gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitch bu noktada nasıl bir adım atacak ya da atmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.