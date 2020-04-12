Amazon Kendi Koronavirüs Laboratuvarını Kuruyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Amazon kendi koronavirüs laboratuvarını kurma kararı aldı. Birçok çevre tarafından bu gelişme olumlu karşılandı. Bakalım Amazon nasıl bir test sürecini nasıl planlıyor.

Şirketlerin kendi bağımsız dünyalarını oluşturmaları ile birlikte hastalık konularında da bazı değişiklikler görülüyor. Son olarak Amazon kuruluşu ilginç bir kararla Koronavirüs laboratuvarı kurmak istediğini söyledi. Böylece kendi çalışanlarına bağımsız olarak test yapabilecek.

Amazon kendi Koronavirüs laboratuvarını yakında tamamlayacak

Sağlık çalışanlarını ve yazılımcıları bir araya getiren Amazon şirketi virüs salgını ile mücadele etmek için güçlü bir sistem kurdu. Bildiğiniz üzere şu anda dünya genelinde en büyük sorun yaratan konu testlerin yetersizliği.

Test yapılan kişi sayısı ne kadar çok olursa hastalık o kadar fazla tespit ediliyor. Bazı ülkelerde günlük 70 bin test yapılması salgını kontrol altına almak için büyük bir destek sunuyor. Amazon bunun farkına erken vardığı için önemli bir karar aldı. Şirket yetkilileri, sağlıkçıları ve yazılımcıları bir araya getirerek kendi test laboratuvarını kurma kararı aldı.

Amazon şirketi şimdilik bu testleri sadece belirti gösteren kişilere yapacak. Test sayısının az olması nedeniyle herkese test yapmak mümkün değil. Ancak ilerleyen zamanlarda şirket belirti göstermeyen kişilere de test yapabilir. Sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda virüsün çok az belirti gösterdiği ifade ediliyordu. Sizce Amazon tarafından planlanan bu proje olumlu sonuçlar doğurur mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.