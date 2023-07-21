Amazon, Kuiper Projesi’nin Lansmanı İçin 120 Milyon Dolarlık Tesis İnşa Edecek!

Amazon, Kuiper Projesi için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje, alçak Dünya yörüngesindeki bir uydu ağıyla dünyanın herhangi bir yerinde yüksek hızlı internet erişimini sağlamayı amaçlıyor. Düşük maliyetli antenlerle iletişim teknolojilerinin hizmet veremediği veya yetersiz kaldığı bölgelere geniş bant hizmeti sunmayı hedefliyor. Böylece internet erişimine ulaşamayan insanlar dijital dünyaya katılacak ve küresel çapta bir etki yaşanacak.

Amazon, geçtiğimiz sene uydularını fırlatmak için endüstri tarihindeki en büyük kurumsal roket anlaşmasını duyurmuştu. Bu projenin gerçekleştirilmesine çok az bir süre kala şirketten yeni bir açıklama daha geldi. Florida’da bulunan ve NASA’ya ait olan Kennedy Uzay Merkezi’nde bir uydu işleme tesisi inşa edeceğini açıkladı. Projenin lansmanı için bu kararı aldığını duyuran şirket, tesis için 120 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.

Tesisin Yapımı Ne Zaman Bitecek?

Amazon’un Kuiper üretim operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Steve Metayer, CNBC’ye demeç verdi. Açıklamasına göre tesisin inşaatı 2024'ün sonuna doğru bitecek. İlk üretim uyduları ise 2025′in başlarında bu tesiste işlenecek.

Ayrıca şirket, Amazon’un ilk iki Kuiper prototip uydusunu önümüzdeki aylarda fırlatmayı düşündüklerini açıkladı. Ancak bunun, uzay aracının bineceği roketin ne zaman hazır olacağına bağlı olduğunu da belirtti.