Amazon Lojistik Hizmete Sunuldu

Amazon yalnızca müşterilerin deneyimine değil, satıcıların da rahatlığına ve konforuna önem veriyor. Satıcıların işlerini kolaylaştıran Amazon Lojistik ülkemizde hizmete sunuldu.

Amazon Lojistik Ülkemizde Hizmete Sunuldu

Amazon'da satış yapan binlerce işletmenin hizmetine sunulan Amazon Lojistik, satıcıların ürününün muhafaza edilmesi, paketlemesi ve kargo işlemleri ile ilgilenme noktasında yardımcı oluyor. Alıcı ve satıcılar için hızlı, güvenilir ve kolay e-ticaret deneyimi sunmak isteyen şirket, bu noktada ülkemizde önemli bir adım atmış oldu. Peki sistem nasıl çalışıyor?

Satıcı tarafından Amazon’a yollanan ürünler, belirli bir düzene göre sıralanıp listelendikten sonra satışa hazır hale geliyor. Siparişi KOBİ adına alan Amazon, süreci ve satış işlemlerini yöneterek alıcı ve satıcı için güvenilir ve kolay e-ticaretin yolunu açıyor.

Ürünün paketlenmesi, kargo aracılığıyla müşteriye teslim edilmesi, satış sonrası destek ve iade gibi süreçlerin tamamını da satıcı adına yöneten hizmetiyle Amazon, satıcılara envanterlerini ve toplam satışlarını takip etme kolaylığı da sunuyor. Zaman ve para tasarrufu sağlayan bu hizmetle işletmeler bireysel nakliye masrafından ve ürünleri ayrı ayrı paketleme zahmetinden kurtuluyor.

E-ticaret içerisinde hızın ve güvenin oldukça önemli kavramlar olduğunu düşünürsek, şirketin bu adımla birlikte her iki noktada da önemli adımlar attığını söyleyebiliriz.