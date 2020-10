Geçtiğimiz ay dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon tarafından duyurulan bulut oyun hizmeti Amazon Luna erken erişime açıldı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, erken erişime açtığı bulut oyun hizmeti ile Google Stadia, Nvidia GeForce Now gibi hizmetlere rakip olmaya hazırlanıyor.

Jeff Bezos, Amazon Prime ile Netflix'e rakip olmuştu. Bezos, şimdi de Google Stadia, xCloud gibi hizmetlere rakip olmak için kollarını sıvadı. Amazon Luna, tıpkı Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve xCloud gibi bir bulut oyun hizmetidir. Bulut oyun hizmetleri, oyuncuların video oyunlarını indirmesine gerek kalmadan internet üzerinden oynayabilmesini sağlıyor ancak video oyunlarını sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için çok iyi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor.

Bulut tabanlı oyun hizmeti Amazon Luna erken erişime açıldı. Şirket, erken erişim süreci için yüz binlerce oyuncunun başvurduğunu açıkladı. Amazon tarafından yapılan açıklamalara göre erken erişim sürecine yüz binlerce başvuru içerisinden yalnızca belirli sayıda oyuncu katılabildi. Bu durum, erken erişim başvurusu yapan çok sayıda oyuncuyu üzdü ancak şirket, önümüzdeki aylarda erken erişime daha fazla insanın davet edileceğini duyurdu.

Erken erişime davet edilen oyuncular, Amazon firmasının bulut tabanlı oyun hizmeti ile ilgili geri bildirimler yapacak. Böylece sistemde yer alan hatalar düzeltilecek ve kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınacak. Erken erişim sürecine katılan oyuncular, aylık 5,99 dolar karşılığında Luna+ Game Channel'da yer alan 50'den fazla video oyununa erişebilecek. Oyuncular, Ubisoft Channel üzerinden çıkışını sayılı günler kalan Assassin's Creed Valhalla'yı da oynama imkanı bulabilecek.

Amazon, sahip olduğu Luna için video oyun sektörünün en önemli firmalarından bir tanesi olan Ubisoft ile bir iş birliği yapmıştı. Ubisoft ile yapılan iş birliği neticesinde Amazon'un bulut tabanlı oyun hizmetinde Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Immortals Fenyx Rising gibi video oyunlarına erişilebilecek. Ayrıca Luna'da Twitch entegrasyonu da yer alacak. Twitch entegrasyonu sayesinde oyuncuların Twitch yayınlarını Luna üzerinden izleyebilmesine olanak sağlayacak.

Luna, PC, Mac, Fire TV ve web uygulaması aracılığıyla iPhone ve iPad üzerinden ulaşılabilecek. Çok yakında Android platformuna da gelmesi bekleniyor. Luna'nın tıpkı Google Stadia gibi oyun kontrolcüsü de olacak. Amazon tarafından tanıtılan Luna Controller isimli oyun kontrolcüsü 49,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Thank you to everyone who requested an invite to Amazon Luna. We’re overwhelmed by the response. 💜 We’ll be granting early access starting today on a rolling basis.



Head over to our blog for the latest updates and news: https://t.co/dcMiyq0lTN