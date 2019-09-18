Amazon Music, HD Olarak Hizmet Vermeye Başladı

Amazon, müzik platformunun HD olarak hizmet vereceğini açıkladı. Gelin hep beraber Amazon Music'in tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Amazon Music sayesinde 50 milyondan fazla şarkıyı HD ses kalitesinde dinleyebileceksiniz. Amazon Music, 192KHz örnekleme hızında 24 bit Ultra HD kalitesinde kayıpsız kodlamalı milyonlarca şarkıyı sizlere sunmakta.

Amazon, HD kalitede müzik dinlemek isteyenlerin en az 1.5 Mbps internet hızına sahip olması gerektiğini Ultra HD kalitede dinlemek isteyenlerim ise en az 5 Mbps'lik internet bağlantısına sahip olması gerektiğini açıkladı.

Amazon Music'de HD kalitede 3.5 dakikalık bir müzik dinlerseniz 51 MB, Ultra HD kalitede bir müzik dinlerseniz de 153 MB veri harcanmakta. Amazon Music'de Spotify'da olduğu gibi çevrimdışı dinleme özelliği bulunmakta.

Çevrimdışı dinleme özellği sayesinde müzikleri Wi-Fi bağlantısına sahip olduğunuz zaman cihazına indirebilirsiniz. Amazon Music HD, şu anda ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'da hizmet vermekte.

Amazon, müzik platformunu denemek isteyen kullanıcılara 90 günlük deneme sürümü sunmakta. Amazon Music, 90 günlük deneme sürümünün ardından aylık 14.99 dolar karşılığında kullanılabilmekte.

Amazon Music'in ülkemizde de hizmet verip vermeyeceği bilinmiyor. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bigilendireceğiz. Takipte kalın!