Amazon Music, iOS ve Android Cihazlar İçin Ücretsiz Oldu

Günümüzde birçok müzik yayın servisi var ancak bunlardan hangisinin size daha uygun olduğuna karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Eğer bir müzik servisi arıyorsanız ve hangisini seçeceğinize henüz karar veremediyseniz, Amazon Music’e de bir göz atmanız faydalı olabilir.

Bu yılın başlarında Amazon Echo hoparlörleri ile Alexa cihazları için piyasaya sürülen bir müzik yayın servisi olan Amazon Music, zamanla Amazon haricindeki hoparlörlerde ve cihazlarda da kullanılabilecek şekilde genişletildi. Amazon Music şimdi de iOS ve Android cihazlar için ücretsiz hale getirildi.

Amazon’dan yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren, Amazon Prime ya da Amazon Music Unlimited abonesi olmayan Amazon Music müşterileri, reklam destekli en iyi şarkı listelerini ve binlerce müzik kanalını favori cihazlarında ücretsiz olarak dinleyebilirler.” ifadelerine yer verildi.

Ancak Amazon Music ile Amazon Music Unlimited’ın farklı şeyler olduğunu belirtelim. Amazon Music Unlimited’ın, Amazon Prime üyelerine sunulan bir ayrıcalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki versiyon arasındaki en büyük farklardan biri ‘reklamlar’. Yani, Spotify’ın ücretsiz versiyonundakinde olduğu gibi ücretsiz olarak sunulan Amazon Music’te de şarkılar arasında karşınıza reklamlar çıkıyor.