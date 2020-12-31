Amazon Music’ten Spotify’ın Önüne Geçecek Dev Hamle!

Amazon Music’ten Spotify’ın önüne geçecek büyük bir hamle geldi. Şirket bugün aylık kullanıcı sayısı bakımından azımsanmayacak büyüklükte bir topluluğu arkasına almış bir podcast hizmetini satın aldığını duyurdu. Rakiplerinin önüne geçmek için sıkı hamleler atmaya devam eden şirketin izlediği yeni strateji, müzik dinleme servisinin rakiplerinin sunduğu hizmetin önüne geçmesine yardımcı olabilir.

Amazon Music, Wondery’yi Satın Aldı!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Amazon bugün popüler podcast hizmetlerinden Wondery’nin bünyesine katıldığını açıkladı. Şirketin son hamlesi, Spotify’ın şirket tarafından sunulan hizmetin gölgesinde kalkmasını sağlamada önemli rol oynayabilir.

Wondery, “Dirty John”, “Dr. Death”, “Business Wars” ve “The Shrink Next Door” gibi podcastlerle tanınıyor. Şirket yayımladığı bir blog yazısında anlaşmanın kullanıcıların açısından herhangi bir değişiklik yaşanmasına neden olmayacağını ve Wondery içeriklerinin çeşitli podcast hizmetleri aracılığıyla eskiden olduğu gibi kullanılmaya devam edilebileceğini söyledi.

Şirketin blog yazısı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Wondery’nin Amazon’un müzik hizmetine katılmak için bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Wondery, dinleyicileri eğlendiren ve eğiten en çok beğenilen podcastleri oluşturma geçmişine sahip yenilikçi bir podcast hizmetidir. Dirty John, Dr. Death, Business Wars ve The Shrink Next Door gibi podcast yayınları ile dinleyici memnun etmeye devam ediyor ve şirket söz konusu eğlence platformunu yeni ve heyecan verici bir deneyimine dönüştürüyor. Anlaşma imzaladığında dinleyiciler için hiçbir şey değişmeyecek. Kullanıcılar çeşitli podcast hizmetleriyle Wondery podcastlerine erişmeye devam edebilecek. Wondery, Amazon Music ile daha yüksek kaliteli ve yenilikçi içerik sunabilecek ve dinleyicilere eğlence ve bilgi dolu bir dünya sunma misyonuyla çalışmalarına devam edecek.” “Amazon Music, podcast hizmetini Eylül 2020’de kullanıma sundu. Wondery ile içerik oluşturucularını tıpkı müzik ile ilgili çalışmalarımızda da yaptığımız gibi dünya çapında daha fazla dinleyiciye sunarak podcastlerin büyümesini ve yaygınlaşmasını hızlandırmayı umuyoruz.”

Podcast istatistikleri ile bilinen Podtrac, Wondery’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde aylık dokuz milyon fazla dinleyicisi olduğunu belirtiyor. Amazon, platformu ne kadar ücrete satın aldığını açıklamadı ancak 2 Aralık’ta yayımlanan bir habere göre şirket Wondery’nin 300 milyon doların üzerinde bir fiyata satın alma fikrine sıcak bakıyordu.