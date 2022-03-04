Amazon New World'ün Rusça Yerelleştirme Çalışmalarını Durdurdu

Amazon Games'ten Christoph Hartmann, TechRadar Gaming'e verdiği demeçte, şirketin açık dünya MMO'su New World'ün Rusça yerelleştirmesini durdurduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak sektördeki diğer şirketlere katıldığını söyledi. Hartmann, "New World'ü Rusya için yerelleştirmeyi düşünüyorduk ama çalışmaları durdurduk" dedi. Bir Amazon Games sözcüsü daha sonra bunun işgale yanıt olarak gerçekleştirildiğini doğruladı.

Amazon Games ayrıca yakın zamanda Smilegate tarafından geliştirilen Lost Ark'ın İngilizce sürümünü de yayınladı. Lost Ark, 2019'dan beri Rusya'da oynanabiliyor ancak yayıncılığını Amazon Games değil Mail.Ru üstleniyor. Oyunun Rusya'da yayınlanmasını sürdürmeye devam etme planları hakkında Smilegate şimdilik bir açıklama yapmadı.

Peki ya bu kararın sonuçları ne olacak?

Oyun endüstrisinin bu eylemleri Ukrayna'nın işgalini sona erdirmeyecek ancak bu çatışmanın etkilerinin ne kadar geniş ölçüde hissedildiğini ortaya koyacak. Rusya oyun endüstrisi bakımından özellikle MMO'lar konusunda büyük bir pazarı temsil ediyor. Amazon'un New World'ün rusça yerelleştirmesini durdurması, en büyük oyununu önemli bir bölgede yayınlamamayı seçmesi anlamına geliyor.

Bakalım ilerleyen günlerde başka hangi firmalar bu tip adımlarda bulunacak?