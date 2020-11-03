Online Oyunlarda Oyunbozanlık Yapanlara Karşı Harika Çözüm

Amazon'dan oyunbozanlık yapanlara çözüm yolu sunan yeni bir patent başvurusu geldi. Amazon'un oyunun tadını kaçıranlar için geliştirdiği sistem, bu oyuncuları birbirleriyle eşleştiriyor ve birbirleriyle oynamalarını -veya oynayamamalarını- sağlıyor.

Her online oyunda bulunan ve oyunun zevkini kaçıran "toxic players" Amazon'un bu çözüm yolu sayesinde kullanıcıların canını sıkamayacak. Amazon'a göre bu oyuncuları tespit edip aynı oyunun içerisine sokmak yeterli. "Toxic players" olarak adlandırılan bu kullanıcılar, eğer birbirlerine karşı oynarlarsa, ne yaptıklarının farkına varabilirler.

Oyunbozanlık yapanlara çözüm: bu oyuncular birbiriyle eşleşsin

Protocol tarafından tespit edilen yeni bir patent başvurusu, Amazon Technologies'in "çok oyunculu video oyunları için davranışa duyarlı oyuncu seçimine" izin veren bir sistem önerisini ortaya koydu. Amazon'un patent başvurusu, geleneksel eşleştirme sistemlerinde oyuncuların beceri düzeyine göre gruplandırmaya odaklandığını, ancak dikkate alınması gereken başka hususların da olduğunu öne sürüyor.

Amazon aldığı yeni patentte, "Oyuncular benzer beceri düzeyine sahip diğerleriyle rekabet etmekten zevk alsalar da, bu tür sistemlerde beceri unsuru tek başına yeterli olamaz" diye bir açıklama yapıyor ve şöyle ekliyor:

"Oyunun tadını kaçırıcak davranışta bulunan oyuncular, diğer oyuncular tarafından 'toksik' olarak değerlendirilebilir. Bu türlerle başa çıkmanın yeni bir yolu, tüm 'toksik' oyuncuları ayrı bir oyuncu havuzunda izole etmek olabilir. Böylece toksik bir oyuncu sadece diğer toksik oyuncularla oynayarak ne yaptığını farkına varabilir."

Amazon, oyun topluluklarını yönetmeye çalışırken aslında daha önceki deneyimlerini unutmamak gerekiyor. Yıllardır dünyanın en popüler video oyun akışı hizmeti Twitch'in sahibi olan Amazon, online oyunlar için önemli bir sistem geliştirmiş gibi gözüküyor. Ancak Amazon halihazırdaki patent başvurusunun eksiklerinin de farkında. Örneğin; 'toksik' olarak değerlendirilecek oyuncuların nasıl seçileceği hala belirsiz bir durum.

ABD'li şirketin oyun sistemleri için sunduğu yeni patent, oyuncuların yaptıkları ve kabul edilemez buldukları şeyleri seçmelerine olanak sunacak ve ardından oyuncuları bu değerlendirmelere göre gruplandıracak. Peki ya siz Amazon'un yeni oyuncu gruplandırma sistemini nasıl buldunuz?