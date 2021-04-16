Amazon Prime Abone Sayısı Açıklandı: Rekora Koşuyor!

Amazon Prime abone sayısı belli oldu. Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon'un Prime hizmeti büyük bir başarının altına imza attı. Peki, hizmet kaç aboneye ulaştı? Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amazon Prime Abone Sayısı 200 Milyonu Geçti

Amazon Prime isimli hizmet, geçtiğimiz aylarda ülkemizde kullanıma sunuldu. Uygun fiyatlı Amazon Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatları yakalama şansına sahip olabilir ve hatta ücretsiz oyun kampanyalarından ilk siz yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime abonelik sistemini henüz denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir ve deneme süresi sona erdikten sonra aylık 7,90 TL karşılığında abonelik satın alabilirsiniz. Amazon’un dijital yayın hizmeti Prime Video’da pek çok Türkçe alt yazı seçeneğine sahip içerik bulunuyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Prime isimli hizmetin abone sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre abonelik hizmetinin abone sayısı 200 milyonu geçti. 2020 yılının ocak ayında hizmetin abone sayısı 150 milyonu geçmişti.

Dijital yayın platformu Netflix, 2020 yılının sonunda dünya genelinde yaklaşık olarak 204 milyon aboneye sahipti. Disney+ isimli dijital yayın hizmeti ise şu anda 100 milyonu aşkın abone sayısına sahip. Aktarılan bilgilere göre Prime, şu anda Netflix'e çok yaklaşmış durumda.

Hizmetin dijital yayın platformu, ücretsiz oyun kampanyaları, ücretsiz ve hızlı kargo gibi avantajlara sahip olması, onu diğer abonelik hizmetlerine karşı büyük bir avantaj sağlıyor. Elbette platformun uygun aylık abonelik ücretine sahip olması da güçlü bir etken.

Prime Video isimli dijital yayın servisinin kütüphanesinde içerik sayısı artmaya devam ediyor. Platformun kütüphanesinde içerik sayısı arttıkça abone sayısı da artacaktır. Servisin kütüphanesine geçtiğimiz ay Coming 2 America isimli film ile Invincible isimli animasyon dizisi eklenmişti.

Amazon Prime üyelerine bu ay ücretsiz olarak sunulan oyunlara ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Popüler abonelik servisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon firmasının popüler hizmeti ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.