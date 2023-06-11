Amazon Prime Abonelerine Ücretsiz Cep Telefonu Hizmeti Sunmaya Hazırlanıyor

Amazon, Prime müşterilerine ucuz - ayda yaklaşık 10 ABD doları - ve hatta ücretsiz telefon hizmeti sunmak için ABD merkezli birden fazla operatörle konuşuyor.Şu anda, Amazon'un sözde üç büyük ABD taşıyıcısı (Verizon, AT&T ve T-Mobile) ve Dish Network ile müzakere ettiği söyleniyor, ancak görünüşe göre AT&T ile yapılan görüşmeler son haftalarda olumsuz ilerliyor.

Amazon'dan Prime Üyelere Müjde

Bloomberg, görüşmelerin yalnızca altı ila sekiz haftadır sürdüğünü ve hala rafa kaldırılabileceğini söyledi. Ancak mobil planların ne kadar pahalı olabileceği göz önüne alındığında, Amazon müşterileri için potansiyel olarak ilginç bir teklif olabilir

Şimdiye kadar, Amazon'un hizmetinin nasıl görünebileceğine dair hiçbir ayrıntı verilmedi. Verizon, T-Mobile veya AT&T üzerinden alacağınızla aynı düzeyde hizmet sunup sunmayacağı bilinmezliğini koruyor. Spesifik olarak, taşıyıcılar, kullanıcılarının hangi planı seçtiğine bağlı olarak 5G hızlarında daha fazla veri sunma eğilimindeler.

T-Mobile'dan Netflix veya Verizon'da Apple Music veya Disney+ gibi bugünlerde taşıyıcıların dahil etme eğiliminde olduğu tonlarca avantaj da mevcut. Birçok müşterinin mobil hizmeti ücretsiz olarak almak için bu avantajlardan bazılarını veya daha az yüksek hızlı veriyi takas edeceğini hayal etmek zor değil.

Bu, dijital yaşamlarının başka bir bölümünü Amazon'a bağlamanın sorun olmadığını varsayıyor ancak zaten Prime'a bağımlıysanız bu Amazon'un abonelik planının ilgi çekici yeni bir parçası olabilir.