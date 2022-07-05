Amazon Prime Aboneliğini İptal Etmek Kolaylaşıyor

Avrupa Komisyonu, Amazon'un Avrupa'daki Prime iptal sürecini basitleştirmeyi kabul ettiğini, yani bölgedeki müşterilerin aboneliklerini yalnızca iki tıklamayla sonlandırabileceklerini duyurdu. 1 Temmuz itibariyle uygulamaya konulan değişiklikler, Amazon'un daha önce iptal sürecine zorluk eklemek için kullandığı "dikkat dağıtıcı bilgiler" ve "belirsiz seçenekler" ile dolu "birden fazla sayfa"ya son verecek.

Avrupa Komisyonu, değişikliklerin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı için geçerli olduğunu söylüyor. The Guardian, Birleşik Krallık'ın 2020'nin başından itibaren ayrılmış olmasına rağmen, Birleşik Krallık abonelerinin de iki tıklamayla abonelikten çıkma sürecinden yararlanacağını bildiriyor.

Sözcü Bradley Mattinger, e-postayla gönderilen bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müşteri şeffaflığı ve güveni bizim için en önemli önceliktir. Tasarım gereği, müşterilerin Prime üyeliklerini hem kaydolmalarını hem de iptal etmelerini açık ve basit hâle getiriyoruz. Sürekli olarak geri bildirimleri dinliyor ve müşteri deneyimini iyileştirmenin yollarını arıyoruz ve şu anda duyuracağımız başka herhangi bir değişiklik yok."

Benzeri Abonelik İptaline Sahip Sistemler Gelecekte Daha Fazla Sorun Yaşayabilir

Amazon, Ocak 2021'de Amazon'un şeffaf olmayan Prime iptal süreci hakkında uzun bir rapor hazırlayan Norveç Tüketici Konseyi de dâhil olmak üzere AB tüketici gruplarının şikayetinin ardından değişiklikleri yapmayı kabul etti. Rapor, kullanıcıların iptal etmek için kaydırmaları gereken birden fazla sayfanın ekran görüntülerini içeriyor.

Gelecekte konuyla ilgili yeni bir AB mevzuatı, bunun gibi kullanıcı arayüzlerini daha da kısıtlayabilir. AB milletvekillerinin bu yılın başlarında geçici olarak kabul ettiği yakında çıkacak olan Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA), "karanlık kalıpların" kullanımıyla ilgili açık yasaklar içermesi bekleniyor. DSA'nın yasalaştıktan 15 ay sonra yürürlüğe geçmesi bekleniyor.