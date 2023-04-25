Amazon Prime Abonelik Fiyatı %400 Zamlandı: Peki, Ne Kadar Oldu?

Amazon Prime, Türkiye'de en uygun fiyatlı video akış platformu olarak biliniyor. Geçtiğimiz aylarda birçok ülkede fiyatlarında artış yapan platform, Türkiye fiyatlarını güncellememişti.

Amazon Prime abonelik fiyatı Türkiye'de 7.90 TL'ydi. Yeni yapılan güncelleme ile birlikte Prime abonelik fiyatı 39 TL'ye yükselerek %400'lük bir zirve yaptı. Ciddi bir artış olarak görülse de hala rakiplerinden çok daha uygun bir abonelik ücretiyle yayın hayatını sürdürüyor.

Bu Artış Abone Kaybettirir mi?

Belirlenen yeni abonelik ücreti, ilk olarak yeni kullanıcılar için geçerli olacak. Yeni üyelik aşamasında 1 ay ücretsiz kullanım veriliyor. Sonraki aylarda 39 TL ücret karşılığında abonelik yenileniyor. Yeni ücretin mevcut abonelerde ne zaman devreye gireceği henüz bilinmiyor.

Prime üyeliği olanlar, yacağı alışverişlerde de ücretsiz ve hızlı teslimat gibi avantajlardan faydalanabiliyor. Ek olarak Prime Video'dan ücretsiz, Prime Gaming üzerindeki ücretsiz oyun ve ek oyunlardan da yararlanılabiliyor.