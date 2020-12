Amazon Prime Aralık 2020 Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon Prime Aralık 2020 ücretsiz oyunları belli oldu. Amazon, Prime Gaming kapsamında Prime üyelerine ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Prime üyeleri için ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında günümüzde hala çok popüler olan oyunlar da yer alıyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar ile ilgili detaylar haberimizde.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games’in yanı sıra Amazon da Prime üyeleri için düzenli olarak çok sayıda ücretsiz oyun sunuyor. Amazon Prime Aralık 2020 ücretsiz oyunları listesinde tam 8 tane oyun bulunuyor. Listede yer alan oyunlar arasında 25 Ekim 2011 tarihinde çıkışını gerçekleştiren ve kısa sürede dünya genelinde popüler olan Battlefield 3 yer alıyor.

DICE tarafından Frostbite oyun motoru ile geliştirilen Battlefield 3’ü Gaming Amazon sayfası üzerinden ücretsiz olarak alabilirsiniz. Verilen kodu Origin üzerinden aktif edebilir ve oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Battlefield serisinin en başarılı yapımlarından bir tanesi olan Battlefield 3’ün koduna 30 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Kodu kullanmak için 29 Ocak 2021 tarihine kadar süreniz bulunuyor.

Prime Gaming kapsamında aralık ayında ücretsiz olan oyunlar arasında Gamious tarafından geliştirilen 2 boyutlu simülasyon tarzında Turmoil bulunuyor. 19 yüzyılda geçen Turmoil’de Kuzey Amerika bölgesinde petrol çıkarıp satmaya çalışıyoruz. Basit oynanışı ile dikkat çeken oyun keyifli oynanış sunuyor. Listede piksel grafikler ile dikkat çeken Wizard of Legend da yer alıyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

• Battlefield 3

• Turmoil

• Wizard of Legend

• Sigma Theory: Global Cold War

• Close to the Sun

• Hyper Dot

