Amazon Prime'da Orhan Pamuk Sürprizi: Masumiyet Müzesi Dizi Olacak

Çevrimiçi film ve dizi sektöründe önemli bir yer edinmeye başlayan Amazon Prime, yeni ataklarla yoluna devam ediyor. Özellikle de Netflix ile olan rekabetleri, onu çok daha yeni projeler yapmaya sevk ediyor.

Online dizi ve film platformlarında rekabet, adeta gökyüzüne kadar çıkıyor diyebiliriz. Bu nedenle şirketler normal şartlarda yapmayacakları veya cesaret edemeyecekleri işlere kalkışabiliyor. Son olarak Amazon Prime ilginç bir proje için kolları sıvadı. Orhan Pamuk bu projede odak noktası olacak.

Masumiyet Müzesi dizi olacak

Sektörün öncü isimlerinden bir tanesi olan Ranini tarafından gelen açıklamalara göre masumiyet müzesi dizi olarak karşımıza çıkacak. Bunun dedikodu boyutundan çok daha öte olduğunu söyleyebiliriz.

Normal şartlarda eğer herhangi bir dizi çıkarılacaksa, bununla ilgili söylentiler yayılır. Resmi ağızlardan ilk etapta pek açıklama yapılmaz. Ancak konuyla ilgili çalışmaların çok ileri boyuta gittiği ve artık kesinleştiği resmi açıklamalardan anlaşılıyor. Hatta dizinin başrol oyuncusunun bile belli olduğu ifade edildi.

Masumiyet Müzesi dizisinin yapımcılığını Erik Barmack ve OGM Pictures üstleniyor. Ayrıca bu dizide başrol oyuncusu olarak Kıvanç Tatlıtuğ veya Çağatay Ulusoy gibi isimlerin düşünüldüğü ifade edildi. Sizce bu kitabın diziye dönüştürülmesi, kullanıcıların beğenisini kazandırabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.