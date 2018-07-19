Amazon, Prime Day 2018'de 100 Milyondan Fazla Ürün Sattı

Amazon, bu sene 4’üncüsü düzenlenen Prime Day indirim etkinliğinde 100 milyondan fazla ürün satıldığını açıkladı.

Online perakende devi Amazon’un her yıl Prime üyelerine özel milyonlarca üründe büyük indirimler sunduğu Prime Day, bu sene tam anlamıyla çılgınlık seviyesine ulaştı. Öyle ki, şirketin 36 saatlik bu özel etkinliği bir önceki Prime Day’i geçtiği gibi, Cyber Monday ve Black Friday’deki toplam satışları da katlamayı başardı.

Geçtiğimiz gün piyasaya değeri 900 milyar doların üzerine çıkan Amazon, etkinliğe ilk kez katılan Avustralya, Lüksemburg, Hollanda ve Singapur ile 17 ülkedeki Prime üyelerinin 100 milyondan fazla ürün satın aldığını bildirdi.

Jeff Bezos’un sahibi olduğu e-ticaret devi, elektronik, oyuncak, mutfak ürünleri, aksesuarlar ve giyim kategorilerinin her birinde 5 milyondan fazla ürünün satıldığını belirtti. 36 saat boyunca süren bu özel etkinlikte en çok satılan ürünler ise Fire TV Stick ve Echo Dot oldu. Her iki ürün sırasıyla 19,99 ve 29,99 dolar fiyat etiketine sahip.

Prime Day’de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, kullanıcı sayısı da yüzde 50 yükseliş göstermişti. Amazon, geçtiğimiz yıl 30 saat süren bu özel etkinlikte yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yapmıştı.

Amazon, etkinlikteki satışlardan ne kadar gelir elde edildiğini henüz açıklamadı, ancak beklentiler bu yıl satışların geçen yıla kıyasla yüzde 42 artarak 3,4 milyar dolara ulaşması yönünde.