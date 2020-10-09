Geri Sayım Başladı: Amazon Prime Day'de Sunulacak İndirimler

Amazon Prime Day'de sunulacak indirimler açıklandı. Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Amazon Prime Day'de sunulacak indirimler neler? İşte detaylar.
Amazon Prime Day'de Sunulacak İndirimler Neler
12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 14 Ekim Çarşamba 23:59’a kadartam iki gün boyunca devam edecek Amazon Prime Day indirimleri, popüler ve sevilen markaların oyuncaktan elektroniğe, kişisel bakımdan modaya birçok kategoriden binlerce ürününü Türkiye’deki Prime üyelerine özel fiyatlarla erişme fırsatı sunacak.
Amazon Prime Day’de sunulacak indirimlerden bazıları şu şekilde:
Elektronik
- Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda %30’a varan indirim
- Jabra Kulaklıklarda %30'a varan indirimler
- Bose Ürünlerinde 1400TL'ye varan indirimler
- Belkin Aksesuarlarda %50'ye varan indirim
- Spigen Kılıflarda %50'ye varan indirim
- Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim
Ev ve Mutfak
- Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30'a varan indirim
- Paşabahçe ürünlerinde %50'ye varan indirim
- Philips Hue aydınlatmalarda %40'a varan indirim
- Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim
Oyuncak & Oyun
- Hasbro kutu oyunlarında %30'a varan indirim
- Play-Doh ürünlerinde %30'a varan indirim
- LEGO®’larda %30’a varan indirim
- Baby Alive ürünlerinde %30'a varan indirim
Moda
- Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim
- Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim
- DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim
- Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim
Güzellik ve Kozmetik
- En sevilen Neutrogena ürünlerinde %30'a varan indirim
- Seçili Gliss ürünlerinde %50'ye varan indirim
- OGX saç ürünlerinde %40'a varan indirim
- Seçili L'Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
Sağlık ve Kişisel Bakım
- Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim
- Seçili Oral Care ürünlerinde %50’e varan indirim
Bebek Ürünleri
- Seçili Chicco araç gereçlerinde %30'a varan indirim
- Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30'a varan indirim
- Seçili Maclaren ve Mamas & Papas Bebek Arabalarında net %30 indirim
Amazon Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyen tüketiciler 30 gün ücretsiz deneme süresi sunan Amazon Prime’a abone olmaları gerekiyor.
Sizler indirime girecek olan ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!
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