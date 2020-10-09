Geri Sayım Başladı: Amazon Prime Day'de Sunulacak İndirimler

Amazon Prime Day'de sunulacak indirimler açıklandı. Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Amazon Prime Day'de sunulacak indirimler neler? İşte detaylar.

Amazon Prime Day'de Sunulacak İndirimler Neler

12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 14 Ekim Çarşamba 23:59’a kadartam iki gün boyunca devam edecek Amazon Prime Day indirimleri, popüler ve sevilen markaların oyuncaktan elektroniğe, kişisel bakımdan modaya birçok kategoriden binlerce ürününü Türkiye’deki Prime üyelerine özel fiyatlarla erişme fırsatı sunacak.

Amazon Prime Day’de sunulacak indirimlerden bazıları şu şekilde:

Elektronik

Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda %30’a varan indirim

Jabra Kulaklıklarda %30'a varan indirimler

Bose Ürünlerinde 1400TL'ye varan indirimler

Belkin Aksesuarlarda %50'ye varan indirim

Spigen Kılıflarda %50'ye varan indirim

Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim

Ev ve Mutfak

Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30'a varan indirim

Paşabahçe ürünlerinde %50'ye varan indirim

Philips Hue aydınlatmalarda %40'a varan indirim

Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim

Oyuncak & Oyun

Hasbro kutu oyunlarında %30'a varan indirim

Play-Doh ürünlerinde %30'a varan indirim

LEGO®’larda %30’a varan indirim

Baby Alive ürünlerinde %30'a varan indirim

Moda

Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim

Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim

DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim

Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim

Güzellik ve Kozmetik

En sevilen Neutrogena ürünlerinde %30'a varan indirim

Seçili Gliss ürünlerinde %50'ye varan indirim

OGX saç ürünlerinde %40'a varan indirim

Seçili L'Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Sağlık ve Kişisel Bakım

Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim

Seçili Oral Care ürünlerinde %50’e varan indirim

Bebek Ürünleri

Seçili Chicco araç gereçlerinde %30'a varan indirim

Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30'a varan indirim

Seçili Maclaren ve Mamas & Papas Bebek Arabalarında net %30 indirim

Amazon Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyen tüketiciler 30 gün ücretsiz deneme süresi sunan Amazon Prime’a abone olmaları gerekiyor.

Sizler indirime girecek olan ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!