Amazon Prime Day Tarihi Belli Oldu!

Amazon Prime Day ile başlayacak indirimler için tarih verildi. Bu yıl başlatılacak özel gün kampanyasında Amazon kullanıcılarını birbirinden ucuz ürünler bekliyor.

İki gün boyunca sürecek olan Prime Day, kampanya süresi içerisinde Levi's, Puma, DeFacto, Philips, Russell Hobbs, L’Oreal, Nivea, Arzum, LEGO, HP, Bose, Garmin, Neutrongena gibi birçok önde gelen markada sunulan fırsatlardan yararlanabilecek.

Amazon Prime Day Ne Zaman Başlayacak?

Amazon'un her yıl dünya genelinde gerçekleştirmiş olduğu ve iki gün boyunca süren Prime Day, bu yıl 21 ila 22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Üyeler, kampanya boyunca modadan ev ürünlerine, kitaptan kozmetiğe kadar her kategoriden milyonlarca ürünü uygun fiyata satın alabilecek ve Prime Video ile Prime Gaming aracılığı ile daha önce hiç görülmemiş özel içeriklere erişim sağlayabilecek.

21 Haziran gece yarısı başlayacak olan etkinlik Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan’da 23 Haziran'a kadar devam edecek.

Henüz Prime üyeliğiniz yoksa Prime Day sayfasından 30 günlük ücretsiz deneme hesabı oluşturabilir, Prime ayrıcalıklarından ve Amazon Prime Day fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, konu hakkında yaptığı açıklamada "Türkiye’de ikinci kez düzenleyeceğimiz Prime Day’in bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İki gün sürecek etkinlik boyunca, Prime üyelerimize geniş bir ürün yelpazesinde kaçırılmayacak fırsatlar sunacağız" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Prime üyeliğimizi geçtiğimiz yıl tüm üyelere hızlı ve bedava kargo, Prime Video ile popüler ve ödüllü film ve dizilere erişim imkânı, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi ayrıcalıklar ve üyelere özel indirimler sunan bir servis olarak ayda sadece 7,90 TL karşılığında Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturduk. Müşterilerimizin Prime’a olan ilgilerinin her gün daha da arttığını görmekten son derece memnunuz."

Amazon Prime Day Fırsatları Neler?

Üyelere kısa süreliğine sunulan fırsatlar, yeni ürünler ve müthiş eğlence içerikleri ile daha az harcama yapacak.

Türkiye’deki Prime üyeleri, iki gün boyunca moda, oyuncak, ev ürünleri, kişisel bakım, spor ve giyim, evcil hayvan ürünleri, kitap, elektronik gibi birbirinden çeşitli binlerce ürün için sunulan kaçırılmayacak fırsatlardan faydalanabilecek.

Erken İndirimler Başladı

Prime üyeleri bugünden itibaren büyük günden önce birçok kategorideki erken indirim ve sepette indirim fırsatlarından yararlanabilir.